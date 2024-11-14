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Движение грузовых поездов между Крымом и Запорожьем приостановлено из-за обрушения моста

Фото: iStock/ANGHI

Фото: iStock/ANGHI

Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Запорожской области.
В ведомстве уточнили, что восстановление сообщения ожидается в течение суток после завершения работ по разбору обрушившегося моста, и рисков долгосрочной остановки движения нет.

Также в министерстве отметили, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не проходят через Донбасс и Новороссию.



Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему.

В другом нашем материале можно прочесть о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму в Джанкойском районе.

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#остановки
Возле здания Верховного суда Бразилии раздались взрывы, есть погибший
G1: взрывы в Бразилии между зданиями суда и конгресса осуществил смертник
14 ноября 2024, 05:40

Фото: iStock/trikolor

В Бразилии на Площади трех властей произошли два мощных взрыва между зданиями Верховного суда и Палаты депутатов, сообщает портал G1.
В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек. Взрывы произошли с интервалом в 20 секунд вечером в среду, после чего район был оцеплен. На место прибыли пожарные и военные специалисты по взрывчатым веществам.

По информации службы безопасности Палаты депутатов, первый взрыв произошел на автомобильной стоянке между зданием суда и конгресса, где взорвался автомобиль. Затем предполагаемый смертник бросил взрывчатку в здание суда и подорвал себя у его входа.

«Первые признаки указывают на то, что мужчина, погибший перед Верховным Судом — это Франсиско Вандерли Луис, владелец автомобиля, взорвавшегося 20 секундами ранее на стоянке. Перед взрывом у Верховного суда мужчина пытался напасть на здание. Он бросил взрывчатку под навес, показал охраннику, что к его телу прикреплена взрывчатка, лег на пол и взорвал второе устройство на затылке», — сообщает сайт G1.
Известно, что погибший ранее баллотировался на муниципальных выборах от Либеральной партии в 2020 году, но не был избран.

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Стало известно о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму
Минздрав Крыма: один пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии
14 ноября 2024, 03:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В Крыму при обрушении автомобильного моста в Джанкойском районе пострадали два человека. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, второй получил амбулаторную помощь и от госпитализации отказался.
Оба пострадавших были доставлены в Джанкойскую центральную районную больницу для обследования.

«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое. Второму пострадавшему оказана амбулаторная медицинская помощь, от госпитализации отказался», — говорится в заявлении минздрава.
Инцидент произошел на мосту между селами Изумрудное и Маслово на севере Крыма, где повреждено дорожное полотно.

Ранее «Радио 1» уже сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему и что минимум два человека пострадали. Подробнее читайте в нашем материале.

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В Белоруссии завершено расследование дела об атаке БПЛА на базу ОМОНа
14 ноября 2024, 01:42

Фото: iStock/Derek Brumby

Следственный комитет Белоруссии завершил расследование дела против членов организации «Супраціў» («Сопротивление») Павла Кулаженко и Виталия Потехина, обвиняемых в терроризме и других тяжких преступлениях.
По данным СК, о которых сообщил ТАСС, обвиняемые причастны к актам терроризма, созданию террористической организации, заговору и попытке захвата государственной власти неконституционным путем.

Следствие утверждает, что Потехин в сентябре 2021 года с помощью беспилотника сбросил на базу ОМОНа зажигательную смесь. Для этого он привез дрон из Украины и несколько месяцев готовился к атаке.

После теракта Потехин покинул страну, спрятав дрон в тайнике, чтобы передать его соучастникам, но аппарат был изъят белорусскими оперативниками.

Кулаженко, находясь за границей, по версии следствия, возглавил экстремистскую группу «Буслы ляцяць» и участвовал в заговоре с целью устроить военный переворот и покушение на главу государства и высокопоставленных чиновников.

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Стрельба в офисе Wildberries: 25 обвиняемым могут продлить арест
Суд рассмотрит просьбу СК продлить арест 25 обвиняемым перестрелки в Wildberries
14 ноября 2024, 00:09

Фото: iStock/A_N

Басманный суд Москвы рассматривает продление ареста 25 обвиняемым по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Материалы с ходатайством поступили в суд, и заседания по данному вопросу пройдут 14 ноября, сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 18 сентября в офисе Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы. В результате стрельбы пострадали семь человек, включая двух сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место для пресечения конфликта.

Два человека скончались от полученных ранений.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, включая убийство, покушение на убийство, незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

19 сентября Басманный суд уже арестовал шестерых участников конфликта, а на следующий день под стражу было взято еще более 20 задержанных. Сейчас следствие просит продлить их срок содержания под стражей.

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В Джанкое обрушился мост, минимум два человека пострадали
13 ноября 2024, 22:38

Фото: istockphoto/ J2R

Автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему, минимум два человека пострадали, информирует Телеграм-канал SHOT.
Выяснилось, что происшествие произошло на дороге Джанкой — Маслово 13 ноября 2024 года. Когда мост обрушился, по нему ехала фура и легковой автомобиль — оба транспортных средства рухнули на железнодорожные пути.

На данный момент на месте случившегося работают все экстренные службы, причины обрушения автомобильного моста устанавливаются. Для проезда машин уже разработаны альтернативные маршруты.

Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.

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Президент Польши Дуда отрезал кусочек своего пальца
Президент Польши травмировал палец из-за несчастного случая
13 ноября 2024, 20:58

Анджей Дуда (Фото: riamediabank/ Алексей Витвицкий)

Президент Польши Анджей Дуда лишился части среднего пальца на правой руке в ходе несчастного случая дома, информирует польский портал Onet.
«Потребовалась небольшая [медицинская] процедура», — передал секретарь президентской канцелярии Войцех Коларский.

По словам представителя Дуды, глава государства получил травму правой руки в личное от работы время, а не когда он исполнял обязанности президента.

Войцех Коларский не стал раскрывать детали инцидента, поскольку «это произошло в личное время, во время домашних дел».

Ранее выяснилось, что президент Латвии Эдгар Ринкевич получил переломы запястья и пальцев при падении с велосипеда. В больнице ему наложили гипс. После произошедшего Ринкевич написал на своей странице в социальной сети, что его велосезон окончен и выразил благодарность медикам «за помощь не очень умному пациенту».

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#травма
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В Тюмени из-за взрыва котла погибли директор и работник мебельного цеха
13 ноября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/blinow61

В Тюмени в цехе по производству мебельной продукции произошла трагедия. Из-за разрыва отопительного котла погибли два человека.
Трагический инцидент произошёл днём 13 ноября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. После взрыва под обломками оказались директор и один из сотрудников предприятия. Оба мужчины получили смертельные ранения.

В настоящее время на месте работают следователи-криминалисты и работники прокуратуры. Ведётся доследственная проверка. Правоохранители опрашивают свидетелей и сотрудников фабрики, устанавливают все детали и подробности происшедшего. Изымается вся документация, связанная с техникой безопасности. Назначено проведение ряда экспертиз. По результатам проверки будет принято решение о дальнейшем ходе расследования.

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Мужчину насмерть раздавил пресс на производстве в Москве
13 ноября 2024, 19:32

Фото: istockphoto.com/ru/SergeyPankratov

Пресс насмерть раздавил мужчину на производстве в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла на предприятии в Северном Медведково. Рабочий попал в тигельный пресс в цеху по производству упаковки.

На данный момент устанавливается, кому принадлежит помещение и производство. Иные подробности о произошедшем не раскрываются.

Ранее сообщалось, что в Щёлково на керамическом заводе рабочему оторвало ногу во время ремонта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали на Рублёвке
13 ноября 2024, 18:07

Фото: istockphoto.com/ru/Fedorovekb

Обладательницу самого пышного бюста России Ирен Феррари задержали в подмосковном ЖК «Рублёвское Предместье». Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Согласно предварительным данным, ее задержали за нецензурные оскорбления сотрудников правоохранительных органов. Однако сама блогерша утверждает, что никого не оскорбляла.

По словам 43-летней модели, она некоторое время лежала на асфальте в ЖК «Рублёвское Предместье» и требовала от полицейских вызвать ей скорую. Феррари утверждает, что при задержании упала из авто и разбила голову. Ехать в участок женщина отказывалась.

В результате модель увезли в отдел полиции и оставили там до утра. По данным SHOT, на Феррари составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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