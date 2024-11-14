Движение грузовых поездов между Крымом и Запорожьем приостановлено из-за обрушения моста

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Грузовые железнодорожные перевозки между Крымом и Запорожской областью временно приостановлены из-за обрушения автомобильного моста в Джанкойском районе Крыма, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Запорожской области.
В ведомстве уточнили, что восстановление сообщения ожидается в течение суток после завершения работ по разбору обрушившегося моста, и рисков долгосрочной остановки движения нет.
Также в министерстве отметили, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не проходят через Донбасс и Новороссию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему.
В другом нашем материале можно прочесть о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму в Джанкойском районе.
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Также в министерстве отметили, что пассажирские поезда из Крыма в Ростов-на-Дону не проходят через Донбасс и Новороссию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что автомобильный мост обрушился в Джанкое вместе с машинами проезжавшими по нему.
В другом нашем материале можно прочесть о состоянии пострадавших после обрушения моста в Крыму в Джанкойском районе.
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Мария Моисеева