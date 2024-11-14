Появилась обновленная информация о мосте, обрушившемся в Джанкойском районе Крыма

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В Джанкойском районе Крыма произошло обрушение моста на дороге Джанкой – Маслово, который вел через железнодорожные пути. Разбор завалов займет около суток. Об этом информирует «РЕН ТВ».
Напомним, что причиной инцидента стала перегруженная фура, в результате чего пострадали два человека: водители грузовика и легковушки, один из которых находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают 43 специалиста МЧС и 16 единиц техники, которые занимаются разбором завалов.
Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.
До этого на севере Пакистана в округе Диамер произошла трагедия: автобус, перевозивший участников свадебной процессии, упал в реку, унеся жизни не менее 22 человек.
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«Сейчас сотрудники МЧС разбирают остатки рухнувшего моста, чтобы освободить железнодорожные пути. Восстановить движение поездов обещают в течение суток», — рассказал журналист Павел Лямцев.
Ранее сообщалось, что В Египте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. В результате случившегося пострадали более 40 человек. Оказалось, что среди пострадавших 31 российский и украинский турист.
До этого на севере Пакистана в округе Диамер произошла трагедия: автобус, перевозивший участников свадебной процессии, упал в реку, унеся жизни не менее 22 человек.
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Дарья Осипова