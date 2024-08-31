Названа причина остановки Армянской АЭС

Число раненых при обстреле Белгорода и района кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» выросло до 37 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, от атаки ВСУ погибли пять человек — одна женщина и четверо мужчин.