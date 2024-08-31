Названа причина остановки Армянской АЭС

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К остановке Армянской атомной электростанции (АЭС) привел удар молнии, сообщается в пресс-службе министерства территориального управления, информирует РИА Новости.
По данным ведомства, сотрудники станции в настоящее время работают над ее перезапуском.
Армянскую (АЭС) отключили от энергосистемы страны в ночь на 31 августа в связи с аварией в системе.
Азербайджан призывал к остановке деятельности армянской АЭС в Мецаморе в 2012 году, когда постоянный представитель республики при ООН Агшин Мехдиев подал соответствующий запрос в Совбез организации, сославшись на то, что срок эксплуатации станции истек, а ее деятельность становится угрозой безопасности всего региона.
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Армянскую (АЭС) отключили от энергосистемы страны в ночь на 31 августа в связи с аварией в системе.
Азербайджан призывал к остановке деятельности армянской АЭС в Мецаморе в 2012 году, когда постоянный представитель республики при ООН Агшин Мехдиев подал соответствующий запрос в Совбез организации, сославшись на то, что срок эксплуатации станции истек, а ее деятельность становится угрозой безопасности всего региона.
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Александр Климов