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Стали известны подробности аварии на Армянской АЭС

Армянскую АЭС отключали от общей системы из-за электроэнергетической аварии
31 августа 2024, 00:48
Фото: iStock/AB Photography

Фото: iStock/AB Photography

Армянскую АЭС отключали накануне, 30 августа, от общей энергосистемы страны из-за электроэнергетической аварии. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Сона Арутюнян в соцсетях. На данный момент, по ее информации, подачу электричества уже возобновили.
«В результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. В данный момент подача электроэнергии в системе восстановлена. Причины произошедшего изучаются», — написала она.
Ранее сообщалось, что выхода из системы Армянской АЭС отключилась автоматика подстанции «Шаумян-2», после чего без электричества остались несколько районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов.



В Армении функционирует лишь одна АЭС с двумя энергоблоками, которые ввели к эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. Работа атомной станции была остановлена в 1989 году из-за землетрясения, но в 1995 году один из энергоблоков снова запустили. Благодаря «Росатому» к 2021 году его модернизировали и продлили срок службы до 2026 года.

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#армения
Стало известно название воюющей за Украину американской ЧВК
Полянский: в атаке на Курск участвовала ЧВК Forward Observation Group из США
30 августа 2024, 23:30

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

В атаке на курское приграничье принимала участие американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, выступающая на стороне Украине Украину. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, сообщается в Telegram-канале представительства.
«Курская авантюра во многом произошла благодаря масштабному участию западных наемников. Это прямо анонсировано в соцсетях американской ЧВК Forward Observation Group», – отметил Полянский.

В начале августа украинские подразделения предприняли наступление на Курскую область, однако их продвижение было остановлено. Как сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на государственную границу. Минобороны России сообщило, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тысяч военнослужащих и 74 танка.

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#курская область
#всу
#украина
#минобороны рф
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Гладков назвал использованное ВСУ орудие при атаке на Белгород
Гладков: ВСУ атаковали Белгород кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire
30 августа 2024, 23:17

Фото: сайт Кремля

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовалась реактивной системой залпового огня (РСЗО) Vampire при атаке на Блегородскую область, заявил в своем Teдegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Об использовании чешской РСЗО в ходе обстрела Белгорода изначально заявил Telegram-канал Mash. В сообщении отмечалось, что ранее ВСУ уже несколько раз атаковали город подобными ракетами.

По словам Гладкова, ВСУ совершили нападение «кассетными боеприпасами из РСЗО "Вампир"». Он также уточнил, что в результате атаки 37 человек, в том числе 6 детей, получили ранения, 5 человек погибли.

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#украина
#рсзо
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Число раненых при кассетном обстреле Белгорода из РСЗО «Вампир» выросло до 37
30 августа 2024, 22:41

Фото: сайт Кремля

Число раненых при обстреле Белгорода и района кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» выросло до 37 человек, среди них шестеро детей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. По его данным, от атаки ВСУ погибли пять человек — одна женщина и четверо мужчин.
«Ранены 37 мирных жителей, из них 6 детей. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.
Гладков отметил, что в самом Белгороде повреждены три многоэтажки, два социальных объекта и два коммерческих, а также девять автомобилей. В Белгородском районе повреждения получили 13 автомобилей, горели два дома и гараж, задеты 5 частных домов и многоэтажка.

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#обстрел
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В Белгороде прогремела серия взрывов, погибли 4 человека, ранены 12
30 августа 2024, 21:52

Фото: istockphoto/aapsky

В Белгороде прогремела серия взрывов во время действия сигнала ракетной опасности, сообщает РИА Новости. По данным телеграм-канала Mash, ВСУ обстреляли город из чешского РСЗО Vampire, погибли 4 человека, ранены еще 12.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — написал белгородский губернатор Гладков.
Глава региона отметил, что по предварительным данным, есть прямые попадания в многоэтажки, коммерческие объекты и автомобиль, а в Белгородском районе горят два частных дома.
«Выехал на место. Оперативно проинформирую по итогам. Информация уточняется», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в соседней, Курской, области с начала вторжения ВСУ от обстрелов пострадали 219 человек, в том числе 11 детей.

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Жители Белгорода рассказали о попадании под обстрел ВСУ — подробности
30 августа 2024, 21:48

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Семейная пара попала под обстрел боевиков ВСУ в Белгороде. Как пишет РИА Новости, местный житель Андрей ехал на машине с женой, когда произошла атака с воздуха в пятницу, 30 августа.
«Я не знаю даже как начать.... Мы проехали перекресток, взрыв и сирена включилась и всё, жена голову опрокинула...» — сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что супругу увезли на «скорой» с ранением в бок. Сам водитель не пострадал.

До этого сообщалось, что в Белгороде прозвучало несколько взрывов на фоне сигнала ракетной опасности. По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, погиб один человек, еще семеро получили ранения.

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МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье

«Тащил ребенка 200 метров»: волк-людоед растерзал мальчика в Индии

СК открыл дело по факту сброса ВСУ бомбы в Курской области
#россия
#украина
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#сво
#белгородская область
#всу
#обстрел
#новости
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МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье
МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 под Коломной
30 августа 2024, 21:33

Фото: istockphoto/Jozsef Soos

Промежуточный отчет после крушения самолета SSJ-100 под Коломной, которое случилось 12 июля, подготовили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), говорится в сообщении ведомства.
«Межгосударственный авиационный комитет (МАК) информирует о том, что Комиссия МАК по расследованию авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 (RA-89049), произошедшего 12 июля 2024 года в районе д. Апраксино Коломенского района Московской области, подготовила промежуточный отчет»,— сообщили там.
SSJ-100 упал в лесу, погибли три члена экипажа. Сообщалось, что лайнер летел в авиагавань «Внуково» с ремонтного завода, однако рухнул в районе населенного пункта Апраксино. Расследование продолжается.

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#россия
#подмосковье
#самолёты
#крушение
#новости
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«Тащил ребенка 200 метров»: волк-людоед растерзал мальчика в Индии
В Индии волк-людоед схватил 7-летнего мальчика за шею и утащил в поля
30 августа 2024, 21:12

Фото: istockphoto/Wirestock

В индийском штате Уттар-Прадеш волк-людоед напал 7-летнего мальчика, схватил за шею и утащил в поля. Об этом сообщает издание India Today. По словам матери ребенка, хищник ворвался в дом посреди ночи и набросился на ребенка.
«Я отчаянно пыталась его спасти, тянула волка за ноги, но все впустую», — приводят слова женщины.
Волк протащил свою жертву до полей в 200 метрах от дома, где его смогли догнать местные жители, сбежавшиеся на отчаянные крики матери. Испугавшись большого количества людей, зверь бросил добычу и сбежал.

По данным издания, мальчик остался в живых. Он провел в больнице две недели, а на его лице, шее и голове остались шрамы после атаки свирепого хищника.

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СК открыл дело по факту сброса ВСУ бомбы в Курской области
30 августа 2024, 20:02

Фото: istockphoto/N-sky

Уголовное дело по факту сброса бомбы боевиками ВСУ в Курской области на мост через реку Сейм открыл Следственный комитет, сообщили в ведомстве.
«…В результате произошедшего пострадала семья из трех человек, передвигавшихся на гражданском автомобиле. Вследствие полученных телесных повреждений мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается», — сказано в сообщении.
Уточняется, что все произошло накануне в четверг, 29 августа, в Глушковском районе. В СКР также добавили, что еще одному пострадавшему в результате инцидента оказали медпомощь.

Украинские радикалы напали на Курскую область ранним утром, 6 августа, ожесточенные бои в регионе продолжаются до сих пор.

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#россия
#курская область
#бомба
#всу
#следственный комитет
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Мужчина сделал себе обрезание, через день не смог подняться на ноги, а через 2 месяца — умер
KP.RU: в Краснодаре 36-летний мужчина сделал обрезание и скончался от гангрены
30 августа 2024, 20:01

Фото: istock / Daenin Arnee

Житель Краснодара Артема Таран решил сделать процедуру обрезания в 36 лет. Причиной стала не религия или предубеждения, а боль в паху. Мужчина пожелал избавиться от мучений и спокойно жить, однако это ему было не суждено. В материале «Радио 1» расскажем об этом трагическом случае.

Не боялся операции

Артем был единственным сыном в семье, за своим здоровьем он тщательно следил.

«Сын иногда страдал от воспалений, но ему назначали таблеточки, он лечился», — рассказывала «КП–Кубань» мать Артема Вера Ивановна в 2022 году.
Позже стал актуален вопрос об операции, мужчина искал лучших врачей в Краснодаре. В результате он пошел под нож к известному урологу Евгению Мучнику.

Обрезание не вызывало у краснодарца страха, большинство вообще считают ее косметической. Разумеется, есть нюанс в виде неприятного восстановления, но оно довольно быстро подходит к концу.

Утром 29 апреля Тарана прооперировали. 30 апреля у россиянина было день рождение и он собирался праздновать его с девушкой. Однако осложнения не заставили себя долго ждать — ночью он почувствовал сильнейшее недомогание, температура тела поднялась до 39 градусов, началась рвота.

Никто из родственников сначала не связывал плохое самочувствие с прошедшей операцией. Мол, он просто где-то простыл или отравился.

Фото: istock / Jacob Wackerhausen

Врач был на рыбалке

К утру Артему стало еще хуже — он уже не мог встать с кровати. Родители мужчины долгое время пытались связаться с врачом, который в тот момент был на рыбалке. Когда медик взял трубку, он заверил, что это точно не из-за операции, но все же приехал осмотреть.

Медик посетовал лишь на чрезмерно тугую перевязку, ослабил ее, выписал обезболивающее и ушел.

Мужчине становилось только хуже. Скорая помощь приезжала несколько раз, но фельдшеры разводили руками. По-настоящему стало страшно, когда на теле появились странные пятна и кровоточащие волдыри. Только тогда Артему экстренно назначили антибиотики, но было уже поздно.
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Развилась гангрена

«Скорая повезла его в краевую больницу. Там сказали, что он очень тяжелый, и впервые предположили, что это гангрена», — вспоминает мать.
Два месяца эта страшная болезнь пожирала мужчину, номедики не смогли сохранить ему жизнь.

Такую гангрену во время Великой Отечественной войны называли газовой. Много военнослужащих погибали от нее и отсутствия антибиотиков. Как так вышло, что Артема не смогли спасти от недуга в современное время — большой вопрос к врачам.

С тех пор прошло уже два года. Уголовное дело возбуждено, проведено множество экспертиз. Однако виновник до сих пор не найден. СК России назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу.

В то же время, врач-уролог Евгений Мучник продолжает работать в краснодарских частных клиниках. Скорее всего, никакого наказания за случившееся с Тараном он не понесет, ведь в таких делах срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года.

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