Стали известны подробности аварии на Армянской АЭС

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Армянскую АЭС отключали накануне, 30 августа, от общей энергосистемы страны из-за электроэнергетической аварии. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Сона Арутюнян в соцсетях. На данный момент, по ее информации, подачу электричества уже возобновили.
«В результате аварии в электроэнергетической системе АЭС была отключена от системы. В данный момент подача электроэнергии в системе восстановлена. Причины произошедшего изучаются», — написала она.Ранее сообщалось, что выхода из системы Армянской АЭС отключилась автоматика подстанции «Шаумян-2», после чего без электричества остались несколько районов Еревана, Эчмиадзинского, Армавирского районов.
В Армении функционирует лишь одна АЭС с двумя энергоблоками, которые ввели к эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. Работа атомной станции была остановлена в 1989 году из-за землетрясения, но в 1995 году один из энергоблоков снова запустили. Благодаря «Росатому» к 2021 году его модернизировали и продлили срок службы до 2026 года.
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