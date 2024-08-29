Четыре энергоблока украинских АЭС отключились из-за повреждения энергосистемы

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Четыре энергоблока украинских АЭС оказались обесточены из-за повреждения энергосистемы страны. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале. По его словам, речь идет о частичном отключении двух атомных станций.
«Речь об энергоблоках номер один, три и четыре Ровенской АЭС, а также энергоблоке номер три Южно-Украинской АЭС», — написал Ермак.Ранее эксперт Института энергетических стратегий Украины Юрий Корольчук заявлял, что энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать. Уточнялось, что это приведет к полному падению энергосистемы. Эксперт отметил, что на холодное время года имеется ряд сценариев.
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