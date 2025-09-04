Достижения.рф

В Иркутской области пенсионеров жестоко убили из-за работы родственника

В Иркутской области пройдет суд над убийцами отца и бабушки бизнесмена
Фото: iStock/blinow61

В Иркутской области прокуратура завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу о жестоком убийстве пенсионеров, которое произошло 25 лет назад. Об этом сообщили в ведомстве.



Двое мужчин стали фигурантами уголовного дела, которое направлено в Падунский районный суд Братска.

По данным следствия, в октябре 2000 года обвиняемые вместе с знакомым разработали план нападения на члена семьи предпринимателя, полагая, что у него в распоряжении крупная сумма денег. Когда бизнесмен с женой покинули квартиру, мужчины начали стучать в дверь. Им открыл отец предпринимателя. Напав на пенсионера, они нанесли ему ножевые ранения. Тем же способом они расправились с бабушкой бизнесмена.

Услышав звук, который напоминал сработавшую сигнализацию, обвиняемые покинули квартиру, не найдя денег.

Екатерина Коршунова

