В Иркутской области пенсионеров жестоко убили из-за работы родственника

04 сентября 2025, 15:06

В Иркутской области пройдет суд над убийцами отца и бабушки бизнесмена

Фото: iStock/blinow61

В Иркутской области прокуратура завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу о жестоком убийстве пенсионеров, которое произошло 25 лет назад. Об этом сообщили в ведомстве.