В Иркутской области пенсионеров жестоко убили из-за работы родственника
В Иркутской области прокуратура завершила подготовку обвинительного заключения по уголовному делу о жестоком убийстве пенсионеров, которое произошло 25 лет назад. Об этом сообщили в ведомстве.
Двое мужчин стали фигурантами уголовного дела, которое направлено в Падунский районный суд Братска.
По данным следствия, в октябре 2000 года обвиняемые вместе с знакомым разработали план нападения на члена семьи предпринимателя, полагая, что у него в распоряжении крупная сумма денег. Когда бизнесмен с женой покинули квартиру, мужчины начали стучать в дверь. Им открыл отец предпринимателя. Напав на пенсионера, они нанесли ему ножевые ранения. Тем же способом они расправились с бабушкой бизнесмена.
Услышав звук, который напоминал сработавшую сигнализацию, обвиняемые покинули квартиру, не найдя денег.
