Названа причина пожара на НПЗ в Ухте

Фото: МЧС РФ
Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, предварительно, стало несоблюдение правил технической безопасности. Об этом глава Коми Владимир Уйба написал в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пожар не связан с атаками беспилотников.
По словам главы региона, в ходе плановых технических работ произошло возгорание в резервуаре с мазутом.
Ранее управление МЧС по региону сообщало, что в результате пожара пострадали три человека. Уйба сообщил, что в настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Также он подчеркнул, что лично контролирует ситуацию на НПЗ.
Читайте также:
На ухтинском НПЗ в результате взрыва и пожара погибли два человека
Атаковавшие Славянский НПЗ украинские БПЛА несли заряды со стальными шариками
В Краснодарском крае шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ
По словам главы региона, в ходе плановых технических работ произошло возгорание в резервуаре с мазутом.
Ранее управление МЧС по региону сообщало, что в результате пожара пострадали три человека. Уйба сообщил, что в настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Также он подчеркнул, что лично контролирует ситуацию на НПЗ.
Читайте также:
На ухтинском НПЗ в результате взрыва и пожара погибли два человека
Атаковавшие Славянский НПЗ украинские БПЛА несли заряды со стальными шариками
В Краснодарском крае шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ
Анастасия Чинкова