В Краснодарском крае шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ

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Минувшей ночь шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани, об этом сообщил глава района Роман Синяговский в своём Telegram-канале.
«В ночь с 18 на 19 мая во время атаки с помощью БПЛА 6 беспилотников упали на территории НПЗ в Славянске-на-Кубани», — сообщил Синяговский.
По его словам, ещё два взрыва прогремели на территории города. Первый — в районе старого кладбища, а второй — в хуторе Трудобеликовский.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия продолжают свою работу экстренные службы, заключил Синяговский.
Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь в небе над российскими регионами было сбито 57 БПЛА ВСУ.
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