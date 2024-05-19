Атаковавшие Славянский НПЗ украинские БПЛА несли заряды со стальными шариками

Фото: iStock/Naypong
Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае, были оснащены зарядами, содержащими поражающие элементы в форме стальных шариков.
Об этом сообщил Эдуард Труднев, директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО», передает ТАСС.
По его словам, в результате атаки НПЗ временно приостановил свою деятельность. В настоящее время на предприятии проводятся следственные процедуры для выяснения размера причиненного ущерба.
Читайте также:
В Краснодарском крае шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ
Территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани атаковал украинский дрон
Появились кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки ВСУ
«В этот раз количество и размеры БПЛА были больше, а заряды содержали значительно больше поражающих элементов в виде стальных шариков», — отметил он.
По его словам, в результате атаки НПЗ временно приостановил свою деятельность. В настоящее время на предприятии проводятся следственные процедуры для выяснения размера причиненного ущерба.
Читайте также:
В Краснодарском крае шесть беспилотников рухнули на территорию НПЗ
Территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани атаковал украинский дрон
Появились кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки ВСУ
Артем Кузьмин