Названа причина пожара в элитном ЖК в Санкт-Петербурге

29 августа 2026, 15:10

Пожар в ЖК «Империал» в Петербурге произошел из-за неосторожности при работах

Фото: iStock/DmyTo

Причина пожара в элитном ЖК «Империал» в Петербурге — неосторожность при строительных работах на последних этажах. Об этом пишет Mash.