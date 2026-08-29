Названа причина пожара в элитном ЖК в Санкт-Петербурге
Причина пожара в элитном ЖК «Империал» в Петербурге — неосторожность при строительных работах на последних этажах. Об этом пишет Mash.
Из-за нарушения правил эксплуатации ремонтниками произошёл пожар в двухкомнатной квартире площадью 90 квадратных метров, которая сдавалась за восемь тысяч рублей в сутки. На текущий момент пожарные не могут справиться с огнём, так как, по словам жильцов, им не удаётся протянуть шланг на крышу из-за его повреждения. В результате затопило средние этажи здания.
В жилом комплексе также горит мансарда площадью 40 квадратных метров. Верхние этажи эвакуированы. Для ликвидации пожара МЧС привлекло восемь единиц специализированной техники и задействовало 32 человека личного состава.
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