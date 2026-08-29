29 августа 2026, 14:13

SHOT: В Красноярском крае пятый день ищут пропавшего во время сплава пенсионера

Фото: iStock/Piotr Krzeslak

Пенсионер пропал во время сплава по Манской «петле смерти» в Красноярском крае. Об этом пишет SHOT.