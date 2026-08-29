Пенсионер пропал во время сплава по Манской «петле смерти» в Красноярском крае
Пенсионер пропал во время сплава по Манской «петле смерти» в Красноярском крае. Об этом пишет SHOT.
65-летний мужчина отправился в сплав по реке Мана и перестал выходить на связь между деревней Кожелак и селом Нарва. На текущий момент спасатели исследуют русло и берега реки. Три дня назад поисковая группа прошла более 40 километров от Голубевки до Нарвы, но никаких следов пропавшего не обнаружено.
Это не первое загадочное происшествие в этих местах за лето. Ранее стало известно о 39-летнем рыбаке Вадиме Круке: его лодка опрокинулась на Мане, двое товарищей спаслись, но сам мужчина пропал, и его поиски также не увенчались успехом. За последние несколько лет в окрестностях Маны и соседних таёжных районах исчезли ещё несколько человек.
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