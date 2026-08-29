В Санкт-Петербурге загорелась мансарда 19-этажного дома в элитном ЖК
В Санкт-Петербурге в 19-этажном жилом комплексе «Империал» на Киевской улице загорелась мансарда. Подробности приводит пресс-служба ГУ МЧС России по городу.
Огонь охватил помещение площадью 40 квадратных метров — пламя распространилось по всей площади комнаты. Пожарные расчёты присвоили возгоранию повышенный ранг сложности 1-бис.
Сигнал о происшествии поступил дежурным 29 августа в 13:02 мск. Спустя 32 минуты спасатели повысили номер вызова из-за угрозы быстрого распространения огня в верхней части здания. На текущий момент ведомство не располагает сведениями о пострадавших жильцах или сотрудниках.
Для тушения пожара МЧС задействовало восемь единиц специализированной техники и мобилизовало 32 человека личного состава. Прокуратура Московского района координирует действия всех оперативных служб.
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