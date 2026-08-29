В Санкт-Петербурге загорелась мансарда 19-этажного дома в элитном ЖК

29 августа 2026, 14:41

Фото: Istock/Nikolay Tsuguliev

В Санкт-Петербурге в 19-этажном жилом комплексе «Империал» на Киевской улице загорелась мансарда. Подробности приводит пресс-служба ГУ МЧС России по городу.