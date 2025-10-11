Названа причина смертельного пожара в Красноярском крае

11 октября 2025, 06:48

СК озвучил предварительную причину крупного пожара в Сосновоборске

Фото: istockphoto / Elena Boltunova

Предварительной причиной крупного пожара в пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске Красноярского края стало неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.