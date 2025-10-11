Названа причина смертельного пожара в Красноярском крае
Предварительной причиной крупного пожара в пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске Красноярского края стало неосторожное обращение с огнём при курении. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Трагедия унесла жизнь одной женщины, ещё пять человек пострадали. Как установили следователи, очаг возгорания находился в комнате, где погибшая, вероятно, уснула с непотушенной сигаретой. Огонь быстро распространился, охватив площадь в 2 тыс. квадратных метров, в том числе повредив кровлю здания.
В настоящее время следственные органы проводят тщательную проверку всех обстоятельств происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы для точного установления причин возгорания и смерти женщины.
К расследованию также подключилась краевая прокуратура. Ведомство проверяет соблюдение требований пожарной безопасности управляющей компанией, ответственной за содержание дома. Кроме того, прокуратура контролирует оказание необходимой помощи пострадавшим жильцам и следит за тем, как устраняются последствия пожара.
