Достижения.рф

Один человек погиб в результате пожара под Красноярском

Фото: istockphoto / Kara Capaldo

Крупный пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске. Об этом сообщили в МЧС России.



Согласно данным ведомства, огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров. Инцидент начался с возгорания в одной из квартир, после чего пламя быстро перекинулось на кровлю здания. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое получили травмы.

Спасателям удалось локализовать возгорание. Для обеспечения безопасности 200 жильцов дома провели самостоятельную эвакуацию. 28 человек временно размещены в местном лицее, который функционирует как пункт временного размещения.

На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий пожара и выяснением его причин.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0