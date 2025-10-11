Один человек погиб в результате пожара под Красноярском
Крупный пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом доме в Сосновоборске. Об этом сообщили в МЧС России.
Согласно данным ведомства, огонь охватил площадь в 2 тыс. квадратных метров. Инцидент начался с возгорания в одной из квартир, после чего пламя быстро перекинулось на кровлю здания. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое получили травмы.
Спасателям удалось локализовать возгорание. Для обеспечения безопасности 200 жильцов дома провели самостоятельную эвакуацию. 28 человек временно размещены в местном лицее, который функционирует как пункт временного размещения.
На месте происшествия продолжают работать специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий пожара и выяснением его причин.
