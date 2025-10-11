Жертвами землетрясения на Филиппинах стали семь человек

11 октября 2025, 06:37

Фото: istockphoto / Ratchat

На юге Филиппин произошло серьёзное землетрясение, в результате которого погибло 7 человек, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные предоставил Национальный совет по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий.