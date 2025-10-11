Жертвами землетрясения на Филиппинах стали семь человек
На юге Филиппин произошло серьёзное землетрясение, в результате которого погибло 7 человек, ещё 11 получили травмы различной степени тяжести. Такие данные предоставил Национальный совет по снижению угрозы и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Стихийное бедствие затронуло 8,4 тысячи жителей, из которых около 8 тысяч были эвакуированы в специальные центры временного размещения.
Серия землетрясений началась утром 10 октября с толчков магнитудой 7,4. Вечером того же дня зафиксировали ещё одно магнитудой 6,8. Позже филиппинские специалисты зарегистрировали свыше 700 повторных толчков.
Под удар попали провинции Восточный Давао, Восточный Самар, Южный Лейте и Северный Суригао. В этих районах объявлили предупреждение о возможном цунами.
По информации российского посольства на Филиппинах, среди пострадавших нет граждан РФ.
Стоит отметить, что это не единственное крупное землетрясение на Филиппинах в текущем месяце. 1 октября в провинции Себу произошли подземные толчи, которые унесли жизни 72 человек, а 294 получили ранения.
