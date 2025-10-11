Три человека погибли в результате авиакатастрофы в Австралии
В Австралии при крушении легкомоторного самолёта погибли три человека, передает телеканал ABC.
Авария случилась в аэропорту Шеллхарбор, расположенном в штате Новый Южный Уэльс. Экстренные службы получили сообщение о происшествии утром по местному времени.
По данным полиции, воздушное судно потерпело крушение практически сразу после того, как совершило взлёт. На борту находились три человека, все они погибли на месте происшествия. Подробности о причинах авиакатастрофы пока не раскрываются.
