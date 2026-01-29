Появились подробности о массовой смерти пациентов российского интерната
Большинство умерших в Прокопьевском психоневрологическом интернате скончались от проблем с сердцем. Причиной массовых госпитализаций может быть протухшая еда. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Проблемы с некачественным питанием устранили только после многочисленных жалоб пациентов. Люди обращались в медпункт с жалобами на высокую температуру, головные боли и кашель, но им не выдавали жаропонижающие средства и не госпитализировали. Массовая госпитализация началась лишь после того, как информация о ситуации стала распространяться в интернете.
В столовой мясо, рыбу и овощи перемалывали в одной мясорубке из-за нехватки оборудования. В корпусах было холодно, а в аптечках не хватало основных медикаментов.
