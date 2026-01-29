Достижения.рф

Подросток выстрелил в прохожую из пневматики у ТЦ в Петербурге

Фото: iStock/Fedorovekb

В Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в случайную прохожую. Об этом сообщает «Фонтанка».



Инцидент произошел вечером 28 января у торгового комплекса «Академ-Парк» в Калининском районе. Девушку ранили в голову. Незадолго до этого она заметила группу подростков, среди которых был один с оружием. По предварительным данным, пистолет держал 15-летний юноша.

Подростки скрылись до прибытия полиции, но их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Инспектор по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска уже знакомы с этими молодыми людьми.

Екатерина Коршунова

