Подросток выстрелил в прохожую из пневматики у ТЦ в Петербурге
В Санкт-Петербурге подросток выстрелил из пневматического пистолета в случайную прохожую. Об этом сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел вечером 28 января у торгового комплекса «Академ-Парк» в Калининском районе. Девушку ранили в голову. Незадолго до этого она заметила группу подростков, среди которых был один с оружием. По предварительным данным, пистолет держал 15-летний юноша.
Подростки скрылись до прибытия полиции, но их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Инспектор по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска уже знакомы с этими молодыми людьми.
