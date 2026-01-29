Девять пациентов интерната в Кемеровской области скончались из‑за гриппа типа А
Девять пациентов интерната в Кемеровской области скончались из‑за гриппа типа А. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В январе в Прокопьевском психоневрологическом интернате зафиксировано семь смертей, ещё двое пациентов скончались после госпитализации, как сообщили региональные власти. Ранее из интерната в больницы доставили 46 человек с подтверждённым заражением.
У заболевших наблюдались высокая температура до 39 градусов Цельсия, слабость и головная боль. Всех инфицированных перевели в медицинские учреждения Новокузнецка и Прокопьевска для дальнейшего лечения.
Читайте также: