Стало известно об одной детали в поведении Усольцевой за несколько дней до пропажи

27 ноября 2025, 16:16

Сотрудница Усольцевой Фурштейн заявила о резкой смене настроения перед пропажей

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала об одной детали в поведении женщины за несколько дней до пропажи. Об этом пишет aif.ru.