Стало известно об одной детали в поведении Усольцевой за несколько дней до пропажи
SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала об одной детали в поведении женщины за несколько дней до пропажи. Об этом пишет aif.ru.
По словам сотрудницы, она работала с Ириной с августа. Усольцева была известна своей активностью и жизнерадостностью, но за несколько дней до исчезновения ее состояние резко изменилось: она стала подавленной и измождённой.
25 сентября Усольцева сообщила Дарье, что в случае отсутствия новых клиентов им придётся прекратить сотрудничество.
Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где густые леса и резкие перепады высот. После исчезновения семьи появились различные версии произошедшего: от побега за границу до нападения медведя. Активная фаза поисков, в которых участвовало более полутора тысяч человек, была завершена 12 октября. Следы исчезнувших туристов так и не обнаружили.
