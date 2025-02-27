Названа возможная причина смерти обладателя «Оскара» Джина Хэкмена

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Обладатель «Оскара» актер Джин Хэкмен и его супруга могли отравиться угарным газом. Об этом пишет TMZ, ссылаясь на родственников актера.
«Дочь (актера — прим. ред.) Элизабет Джин Хэкмен рассказала... что (в семье — прим. ред.) не уверены, но считают, что причиной смерти могли стать ядовитые газы... Семья (Хэкмена — прим. ред.) считает, что речь может идти об отравлении угарным газом», — сказано в материале.Со слов Элизабет, сейчас полиция не нашла признаков насильственной смерти.
О том, что Джин Хэкмен с супругой обнаружены мертвыми, сообщалось сегодня днем. Сообщение опубликовала Santa Fe New Mexican. По словам местного шерифа, в доме нашли мертвой хозяйскую собаку.
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