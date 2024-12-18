Узбекистан отправил в Россию информацию о задержанном по делу генерала Кириллова

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Узбекистан отправил в РФ информацию о задержанном по делу генерала Кириллова. Об этом сообщает телеканал «Узбекистан-24».
Российские правоохранители обратились к узбекской стороне за необходимой информацией о подозреваемом в деле генерала Игоря Кириллова. Уточняется, что Ташкент передал Москве всю необходимую информацию.
Согласно информации источника, задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Согласно информации источника, задержанный ранее не привлекался к уголовной ответственности.
Напомним, 17 декабря в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Злоумышленники дистанционно активировали бомбу в тот момент, когда на улицу к служебному автомобилю выходили Кириллов и его адъютант.
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Екатерина Коршунова