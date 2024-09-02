Названа причина взрыва в жилом доме в Новороссийске

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Житель Новороссийска пытался самостоятельно изготовить у себя дома легковоспламеняющуюся жидкость, которая в итоге не загорелась, а взорвалась. Версия о взрыве бытового газа не подтвердилась.
Мужчина обладал какими-то первичными познаниями в химии, сообщает телеграм-канал SHOT. У себя дома он смешивал различные ингредиенты, чтобы получить горючую жидкость вроде той, которую принято называть «коктейлем Молотова». Очевидно, его познаний оказалось недостаточно, так как при смешивании химических реагентов в какой-то момент раздался сильный взрыв. Из окон вылетели стёкла, квартира в результате возникшего пожара выгорела полностью.
К счастью, незадачливый химик-пиротехник жил один и в результате взрыва никто, кроме него самого, не пострадал. О своих экспериментах с горючими и, как выяснилось опытным путём, взрывчатыми веществами он рассказал правоохранителям уже в больнице. Сейчас полицейские выясняют, для каких целей мужчине понадобилась легковоспламеняющаяся жидкость.
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Александр Бойцов