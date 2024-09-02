Взрыв произошёл в жилом доме в Новороссийске

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В девятиэтажном жилом доме в Новороссийске произошёл сильный взрыв. По предварительной информации, взорвался бытовой газ в одной из квартир.
Инцидент произошёл на улице Видова. На место чрезвычайного происшествия уже приехали специалисты пожарно-спасательной службы МЧС, сообщает телеграм-канал SHOT. Спасатели уже внутри дома, ведётся поиск возможных пострадавших. В данное время горит квартира на четвёртом этаже, взрывом в помещении выбиты стёкла в окнах.
Соседние квартиры, предварительно, повреждений не получили. Специалисты продолжают обследование здания. На текущий момент известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. Точную причину взрыва жилого здания установят после соответствующей проверки правоохранители и технические эксперты.
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Александр Бойцов