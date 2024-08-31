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Трехэтажное здание загорелось на площади 1000 «квадратов» на западе Москвы

На Бережковской набережной центре Москвы загорелось трехэтажное здание
31 августа 2024, 10:02
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Трехэтажное административное здание горит на Бережковской набережной в центре Москвы на площади в 1000 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России.
Согласно информации ведомства, к тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. Рядом находятся автосервис и ТЭЦ. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.

Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. Другие подробности в настоящее время не уточняются.



Ранее сообщалось, что пожар произошёл в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея в Москве. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Захлебнулся в ванной»: Тело двухлетнего мальчика обнаружили в квартире под Петербургом
Жительница Приозерска подозревается в убийстве двухлетнего сына
31 августа 2024, 10:27

Фото: iStock/eranicle

Жительница Приозерска подозревается в убийстве двухлетнего сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром в пятницу, 30 августа, в полицию поступил сигнал, что в одном из домов в Приозерске захлебнулся двухлетний мальчик. Прибывшие на место правоохранители обнаружили труп ребенка на диване, где сидела его 21-летняя мать.

По словам женщины, перед этим она ненадолго вышла из квартиры, оставив мальчика одного в ванной. Когда она вернулась, то увидела, что сын перестал дышать и попыталась оказать ему первую помощь.

Уточняется, что женщина путалась в показаниях и каждый раз говорила разные версии произошедшего. Согласно информации следствия, семья состояла ​на учете за ненадлежащее воспитание ребенка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, мать мальчика задержали.

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Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в Подмосковье
Mash: Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в Щелкове
31 августа 2024, 10:12

Фото: istockphoto/blinow61

Вооруженное нападение на свадебный автобус произошло в подмосковном Щелкове, передает Mash. Журналисты уточняют, злоумышленники решили, что их подрезали, поэтому перегородили путь и стали бить стекла. Кроме того, праздничную процессию обстреляли из травматического оружия и сбежали. Полиция задержала четверых на Талсинской улице в кальянной.
У задержанных изъяли «Инфинити». СКР открыл дело о вооруженном нападении.

Ранее сообщалось, что в центре столицы загорелось административное трехэтажное здание на площади в тысячу «квадратов» К тушению возгорания привлекли более ста человек и более 30 единиц техники.

Подробности неизвестны, данных о пострадавших пока нет.

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#новости подмосковья
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Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал на Камчатке
31 августа 2024, 09:53

Фото: istockphoto/Marina Denisenko

На Камчатке пропал вертолет Ми-8, на борту которого находились три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
По предварительной информации, вертолет следовал по маршруту от вулкана Вачкажец к селу Николаевка, однако не приземлился в установленное время и не вышел на связь.

Агентство сообщает, что в экипаже было три человека. По данным телеграм-канала 112, на борту могли находиться 19 туристов, но эта информация пока не подтверждена.

Выясняются подробности произошедшего.

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СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород
31 августа 2024, 09:12

Фото: iStock/Akintevs

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт» в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
В настоящее время СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к теракту. Уточняется, что их действиям будет дана правовая оценка.

В пятницу вечером, 30 августа, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Отмечается, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли 5 человек, 46 мирных жителей ​получили ранения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Принадлежавшая российскому сенатору яхта протаранила лодку с пассажирами в Турции
Принадлежавшая сенатору Керимову яхта протаранила лодку с пассажирами в Бодруме
31 августа 2024, 08:55

Фото: iStock/msan10

90-метровая яхта Ice, ранее принадлежавшая российскому сенатору Сулейману Керимову, протаранила небольшое судно с пассажирами в турецком Бодруме. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что на борту моторной лодки A.MEY находились десять человек, в том числе дети. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Во время аварии оба морских судна получили серьезные повреждения. Уточняется, что стоимость яхты составляет 150 миллионов долларов.

В 2015 году Керимов продал ее сыну президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Нгема Обианг Манге.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер России Astoria Grande врезался в пристань турецкого порта Амасра. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Группа мигрантов-подростков закидала камнями девочку и мальчика у храма в Москве
31 августа 2024, 08:27

Фото: iStock/Motortion

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по факту нападения несовершеннолетних мигрантов на детей в одном из столичных храмов. Об этом информирует ТАСС.
В соцсетях появилась информация, что подростки-мигранты напали на двух детей на территории при храме в Москве, закидав их камнями. Согласно информации источника, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Центральный аппарат ведомства взял исполнение поручения на контроль. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Мытищах группа граждан Таджикистана 2004 и 2005 годов рождения избила подростков, сняв всё на видео. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Появилось видео, как снаряд РСЗО ВСУ попал в гражданский автомобиль в Белгороде
31 августа 2024, 08:04

Фото: iStock/vicnt

ВСУ атаковали Белгородскую область, намеренно нацелившись на загруженную трассу, которая находится вдали от военных объектов. Эту ситуацию зафиксировал телеграм-канал «Два майора».
Удар украинской группировки по машине с мирными жителями региона попал в кадр видеорегистратора автомобиля, который двигался вблизи поселка Дубовое. Вскоре послышался сильный взрыв, машина оказалась полностью охвачена огнем.

ВСУ выпустили снаряд из реактивной системы залпового огня Vampire.

По последним данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, число пострадавших в результате атаки ВСУ возросло до 45 человек.

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Обвиняемый по делу о смерти Мэттью Перри врач частично признал вину
ABC: врач Мэттью Перри частично признал вину в поставках ему наркотиков
31 августа 2024, 07:46

Фото: iStock/sakhorn38

Один из медиков, который обвиняется по делу смерти американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри — Марк Чавес — частично признал себя виновным. Об этом информирует телеканал ABC со ссылкой на адвоката актера Биннингера.
Отмечается, что врач согласился признать себя виновным в распространении кетамина, за что ему грозит до десяти лет тюремного заключения. В рамках сделки со следствием Чавес согласился отказаться и от своей медицинской лицензии.

Согласно информации следствия, по делу о смерти звезды сериала «Друзья» фигурантами проходят пять человек. В число обвиняемых вошли помощник Перри и два врача.

Напомним, американский актер Мэттью Перри скончался в джакузи собственного дома в Лос-Анджелесе в возрасте 54 лет 28 октября 2023 года. Тело мужчины было обнаружено спасателями, которых вызвал личный помощник актера.

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Стало известно о российском гражданстве фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
РИА Новости: фигурант дела «Крокуса» Хамидов имеет российское гражданство
31 августа 2024, 05:31

Фото: istock/Pavel Starikov

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холл» Хусейн Хамидов покинул Таджикистан и перебрался Россию с родителями 12 лет назад, он имеет российское гражданство. Об этом рассказал его дядя, брат отца, передает РИА Новости.
Мужчина также рассказал, что с тех пор не встречал племянника, в связи с чем не может ничего сказать.

Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте снабжали исполнителей оружием. Они были задержаны на территории Дагестана 31 марта.

До этого стало известно, что депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.

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