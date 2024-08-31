Трехэтажное здание загорелось на площади 1000 «квадратов» на западе Москвы

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Трехэтажное административное здание горит на Бережковской набережной в центре Москвы на площади в 1000 "квадратов", сообщила пресс-служба МЧС России.
Согласно информации ведомства, к тушению пожара привлечено более 110 человек и 35 единиц техники. Рядом находятся автосервис и ТЭЦ. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.
Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. Другие подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея в Москве. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что данных о пострадавших не поступало. Другие подробности в настоящее время не уточняются.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в квартире олимпийского чемпиона и сенатора Тараса Хтея в Москве. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова