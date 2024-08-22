В Пермском крае произошел взрыв газа в жилом доме

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В жилом многоквартирном доме в городе Кизел Пермского края произошёл взрыв газовоздушной смеси. Есть пострадавшие, сообщил губернатор Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.
«На данный момент жителей пострадавших квартир эвакуируют. На месте работают экстренные службы, оказывают помощь пострадавшим», — уточнил глава региона.
Махонин добавил, что в связи со случившимся власти создали краевой оперативный штаб. На место происшествия выехали зампредседателя правительства Пермского края Александр Борисов и начальник управления государственной противопожарной службы Александр Иванов. Глава округа Андрей Родыгин также находится на месте и будет оказывать необходимую помощь жителям, отметил губернатор.
Региональное управление МЧС сообщило, что в четырёхэтажном доме при взрыве обрушились перекрытия между третьим и четвёртым этажами. Пожарных спасли из-под завалов мужчину, а из смежной квартиры вывели двух детей.
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