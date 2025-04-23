В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся

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В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места преступления вместе с сообщником. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сообщает Telegram-канал SHOT.
Выяснилось, что двое неизвестных подошли к 46-летнему мужчине около местной школы и выстрелили в него. После этого они сбежали.
Пострадавшего оперативно увезли в больницу с огнестрельными ранениями ног. В результате стрельбы был также поврежден припаркованный автомобиль. На месте полицейские обнаружили семь гильз и один патрон.
В настоящее время стрелков разыскивают. Со слов очевидцев, один из них был одет в чёрный спортивный костюм и белую футболку, в руках у него был пистолет серебристого цета.
Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.
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Пострадавшего оперативно увезли в больницу с огнестрельными ранениями ног. В результате стрельбы был также поврежден припаркованный автомобиль. На месте полицейские обнаружили семь гильз и один патрон.
В настоящее время стрелков разыскивают. Со слов очевидцев, один из них был одет в чёрный спортивный костюм и белую футболку, в руках у него был пистолет серебристого цета.
Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.
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Анастасия Чинкова