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В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину и скрылся

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Краснодаре неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, после чего скрылся с места преступления вместе с сообщником. Пострадавшего экстренно госпитализировали, сообщает Telegram-канал SHOT.
Выяснилось, что двое неизвестных подошли к 46-летнему мужчине около местной школы и выстрелили в него. После этого они сбежали.

Пострадавшего оперативно увезли в больницу с огнестрельными ранениями ног. В результате стрельбы был также поврежден припаркованный автомобиль. На месте полицейские обнаружили семь гильз и один патрон.

В настоящее время стрелков разыскивают. Со слов очевидцев, один из них был одет в чёрный спортивный костюм и белую футболку, в руках у него был пистолет серебристого цета.

Мотивы и обстоятельства произошедшего выясняются.

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В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
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В Москве задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
23 апреля 2025, 13:46

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Сотрудники МВД и Следственного комитета при поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержали участников преступной группировки, которые подозреваются в организации незаконной миграции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Росгвардии.
По данным следствия, в период с мая 2023 года по апрель 2025 года подозреваемые за денежное вознаграждение способствовали незаконному пребыванию иностранных граждан на территории России путём изготовления для них фиктивных трудовых договоров.

Во время обысков были изъяты деньги, документы и электронные носители, которые подтвердили причастность подозреваемых к преступной деятельности.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

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В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 6,2
23 апреля 2025, 13:36

Фото: iStock/Petrovich9

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Первые толчки начались в 12:50 (совпадает с московским). Жители 15-миллионного города выбежали на улицы. Сохраняется угроза повторных толчков.

Очевидцы сообщают, что два толчка также были зафиксированы в аэропорту. Люди оперативно собрали вещи и эвакуировались из здания.

Российские туристы, в настоящее время находящиеся в Стамбуле, рассказали Mash о первых минутах землетрясения. Так, наблюдались проблемы с сотовой связью и интернетом, дома тряслись и стоял сильный грохот.

По данным генконсульства РФ в Стамбуле, землетрясение произошло в Мраморном море на глубине 6,9 км. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

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«Что происходит?» В самолёте «Победы» выпали кислородные маски
В самолёте «Победы» появился сигнал о разгерметизации, выпали кислородные маски
23 апреля 2025, 12:59

Фото: iStock/TRAVELARIUM

В самолёте Boeing 737 авиакомпании «Победа», который совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, в кабине пилотов сработала сигнализация о разгерметизации, поэтому в салоне выпали кислородные маски. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
На борту авиалайнера началась небольшая паника: на видео, имеющееся в распоряжении телеграм-канала слышно, как одна из пассажирок несколько раз спрашивает: «Что происходит»?



В итоге самолёт сел без проблем в Пулково, из пассажиров никто не пострадал.

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#инцидент
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Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в нападении с ножом на полицейского
В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на полицейского
23 апреля 2025, 12:43

Фото: iStock/TRAVELARIUM

Подмосковные росгвардейцы совместно с коллегами из МВД задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ножевых ранений полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
Сотрудники Каширского отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о противоправных действиях в отношении сотрудника подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городскому округу Серебряные Пруды.

Оперативно прибыв на место, сотрудники Росгвардии выяснили, что около одного из домов их коллеги из полиции заметили подозрительного мужчину, который постоянно огладывался по сторонам. На просьбу предоставить удостоверяющие личность документы, он ответил отказом, после чего нанёс несколько ударов ножом одному из сотрудников и скрылся через поле.

Во время проверки лесного массива росгвардейцы обнаружили и задержали преступника, который оказался 36-летним жителем Тульской области.

Пострадавшего полицейского госпитализировали. Проводится проверка.

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В Ленинградской области 8-летняя девочка получила перелом ноги во время массажа
23 апреля 2025, 11:58

Фото: iStock/yanik88

В Ленинградской области возбуждено уголовное дело после того, как восьмилетняя девочка получила перелом ноги во время сеанса массажа. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, пишет РИА Новости.
Инцидент произошел 25 марта в деревне Юкки, когда девочка проходила массаж у 53-летнего специалиста. После сеанса она почувствовала сильную боль в ноге. Родители обратились в больницу, где у ребенка диагностировали перелом нижнего конца бедренной кости.

По данному факту полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ, которая касается причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Информация о дальнейших действиях в отношении предполагаемого фигуранта пока не раскрыта.

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