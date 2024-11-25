Названа причина задержания министра транспорта Ростовской области и его зама

Виталий Кушнарев (Фото: РИА Новости/Александр Блотницкий)
Министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарёва и его заместителя Дмитрия Мамелко задержали за взятку в одном из ресторанов Ростова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным издания, обоих задержали вечером 24 ноября с поличным при получении денежных средств. Кушнарев вину признал, а Мамелко заявляет о своей непричастности к делу.
Уточняется, что их задержали на 72 часа, однако Мамелко почти сразу освободили.
Кушнарев стал министром транспорта Ростовской области летом текущего года. Ранее он был мэром Ростова-на-Дону.
Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил о задержании Кушнарева и его зама. По его словам, министерство работает в штатном режиме.
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Уточняется, что их задержали на 72 часа, однако Мамелко почти сразу освободили.
Кушнарев стал министром транспорта Ростовской области летом текущего года. Ранее он был мэром Ростова-на-Дону.
Ранее заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин сообщил о задержании Кушнарева и его зама. По его словам, министерство работает в штатном режиме.
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Элина Позднякова