Названа причина задержания основателя «Русских фондов» Сергея Васильева

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Совладельца инвестиционной группы «Русские фонды» Сергея Васильева задержали 22 июня в качестве подозреваемого по делу экс-замгендиректора «Фосагро» Евгения Новицкого. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов подозревают Васильева в причастности к мошенничеству в особо крупном размере в процессе совершения сделки по продаже негосударственного пенсионного фонда «Первый национальный пенсионный». Как сообщает следствие, в результате было украдено 3 миллиарда рублей.
Уточняется, что общая сумма ущерба составляет 8,8 миллиарда рублей.
Напомним, в субботу, 22 июня, Тверской районный суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест на срок до 20 августа.
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Уточняется, что общая сумма ущерба составляет 8,8 миллиарда рублей.
Напомним, в субботу, 22 июня, Тверской районный суд Москвы отправил Новицкого под домашний арест на срок до 20 августа.
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Екатерина Коршунова