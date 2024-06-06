Названа приоритетная версия убийства мужчины на западе Москвы

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы
В приоритете находится версия убийства мужчины на западе Москвы из-за конфликта, возникшего на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Отмечается, что в ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтвердилась. Поэтому в настоящее время приоритетной является версия убийства на почве ревности.
Ранее сообщалось, что в четверг утром мужчина в чёрной маске застрелил 34-летнего Константина Балишанского в районе Фили-Давыдково. В городе был объявлен план «Перехват», по итогам которого стрелка задержали. Он оказывал сопротивление и был ранен в голову.
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