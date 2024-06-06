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Названа приоритетная версия убийства мужчины на западе Москвы

Прокуратура: ревность стала главной причиной убийства мужчины на западе Москвы
06 июня 2024, 15:47
Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В приоритете находится версия убийства мужчины на западе Москвы из-за конфликта, возникшего на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.


Отмечается, что в ходе проведения первоначальных следственных действий версия о заказном характере убийства не подтвердилась. Поэтому в настоящее время приоритетной является версия убийства на почве ревности.

Ранее сообщалось, что в четверг утром мужчина в чёрной маске застрелил 34-летнего Константина Балишанского в районе Фили-Давыдково. В городе был объявлен план «Перехват», по итогам которого стрелка задержали. Он оказывал сопротивление и был ранен в голову.

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#убийство
#прокуратура
#конфликт
#москва
Из здания «Детского посольства» на ВДНХ в столице эвакуированы 19 детей
06 июня 2024, 16:10

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Из здания «Детского посольства» на ВДНХ в столице эвакуированы 19 детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что в здание била молния. По данным канала, в данный момент огнем охвачена кровля административного здания «Детского посольства», расположенного на территории ВДНХ, на Проспекте Мира. Информация о пострадавших уточняется, экстренные службы выехали на место происшествия.
К слову, несколько дней назад произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Предварительно, причиной возгорания стало несоблюдение правил технической безопасности. По словам главы Республики Коми Владимира Уйбы, инцидент не связан с атакой беспилотников, в ходе работ в резервуаре загорелся мазут.

Перед этим региональное управление МЧС сообщало о трех пострадавших. Медики оказали им всю необходимую помощь.

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В Башкирии задержан агрессивный мужчина, который напал на стариков в Нефтекамске
06 июня 2024, 16:08

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Башкирии задержан агрессивный мужчина, который напал на пожилых людей у подъезда в Нефтекамске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что злоумышленник ударил пожилого мужчину, отнял у него трость и избил ей мирных пенсионерок. Согласно информации источника, конфликт начался с того, что 61-летнему Фёдору показалось, что его обсуждает старушка на лавочке, мимо которой он проходил.

Мужчина кричал и прогонял пожилую женщину домой. Пенсионерка решила не вступать в конфликт и проигнорировала ругань. Однако агрессора это вывело из себя: он отнял у старика трость и начал бить ей всех, кто оказался рядом.

Разъяренного мужчину спугнули соседи. В настоящее время он задержан, с ним работают правоохранительные органы.

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#драка
#полиция
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Появились жуткие кадры из квартиры киллера, расстрелявшего мужчину в Москве
Прокуратура показала кадры из квартиры киллера, убившего мужчину в Москве
06 июня 2024, 16:00

Фото: iStock/Motortion

Столичная прокуратура показала кадры из квартиры, где проживает
«Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование», — говорится в сообщении столичного СК.


Ранее сообщалось, что в четверг утром мужчина в чёрной маске застрелил 34-летнего Константина Балишанского в районе Фили-Давыдково. В городе был объявлен план «Перехват», по итогам которого стрелка задержали. Он оказывал сопротивление и был ранен в голову.

Следствие считает, что причиной убийства стал личный мотив. Мужчины поссорились из-за женщины. Все подробности жестокого преступления можно прочитать здесь.

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Громкое убийство в Москве: что известно о киллере, каковы были его мотивы

Названа приоритетная версия убийства мужчины на западе Москвы

Балишанского убил его товарищ

#убийство
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#магазины
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#мужчины
#мужчина
#ск
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Громкое убийство в Москве: что известно о киллере, каковы были его мотивы
Мужчину на западе Москвы убил коллега из-за женщины
06 июня 2024, 15:27

Фото: iStock/Fedorovekb

Во вторник, 6 июня, новость о жестоком убийстве в Москве всколыхнула общественность. Неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из автомата в свою жертву посреди белого дня на глазах у прохожих, после чего скрылся во дворах.
Кто и за что убил 35-летнего айтишника Константина Балишанского возле дома рассказывает редакция «Радио 1».

Момент убийства


Неизвестный мужчина, одетый во всё чёрное с медицинской маской на лице, несколько раз выстрелил в человека посреди белого дня во дворе дома на улице Алексея Свиридова. Киллер поджидал свою жертву и, когда увидел цель, открыл по мужчине огонь из автомата. Всего было сделано не менее четырёх выстрелов. Одна пуля попала в спину, ещё две — в голову жертвы.

Погибший после ранения в спину пытался убежать от своего убийцы, однако споткнулся и упал, тогда киллер подошёл и сделал контрольный выстрел в голову. После этого он скрылся в соседних дворах.

Что известно о жертве


Убитым оказался 34-летний Константин Балишанский. Он был скейтером и состоял в команде Nike SB Россия. Был известен как Костя «Свич».

По данным Mash, у Балишанского была погашенная судимость. Из команды он ушёл и устроился на работу в компанию своего отца Андрея Балишанского, который возглавляет Mediasystem Group. Там он работал сисадмином. Фирма занимается мультимедийным оборудованием, светодиодными и LCD-экранами, обеспечивает ими крупные выставки и мероприятия. Отец убитого от комментариев отказался.

План «Перехват», перестрелка, ранение и задержание убийцы


Для задержания преступника в столице объявили план «Перехват», а по тревоге подняли дополнительные силы полиции. Правоохранители внимательно прочесывали все дворы.

Оказалось, что киллер убежал через жилой массив, потом через лес и дошёл до Аминьевского шоссе. Именно там его обнаружили полицейские. При задержании мужчина открыл огонь по правоохранителям, выстрелив не менее 15 раз. Однако во время перезарядки автомата он был ранен в голову и задержан. Сначала СМИ сообщили, что преступник убит, однако позже стало известно, что он серьёзно ранен и сейчас находится на грани жизни и смерти. Его доставили в одну из больниц города.

Мотив убийства или «ищите женщину»


Убийцей оказался 35-летний Андрей Демин. По предварительным данным, он вместе с Балишанским работал в одной фирме. Мужчины были знакомы. Общие друзья рассказали, что между ними произошёл конфликт из-за девушки.

Столичная прокуратура подтверждает эту информацию и считает приоритетной версией убийства личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности. При этом первоначальная версия о заказном убийстве не подтвердилась.

Тщательная подготовка к убийству


Преступник караулил Константина у его дома. Заранее заклеил камеры домофона. В маске и кепке он сидел около подъезда на скамейке и ждал, пока жертва выйдет. Потом шёл за молодым человеком несколько метров и начал стрелять. Добил уже у стройплощадки вышеупомянутым выстрелом в голову.

У киллера при задержании обнаружили кастомный АКС-74У «Ксюха», магазины к нему, военный нож, карту местности, защитные очки, бинокль, комплект камуфляжной формы, сухпаёк и воду.

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В Москве задержали француза, собиравшего данные о военной деятельности РФ
06 июня 2024, 15:11

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Гражданин Франции, который подозревается в сборе сведений в области военной деятельности России, задержан в Москве. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Уточняется, что в отношении француза возбуждено уголовное дело. Согласно информации следствия, в течение нескольких лет подозреваемый целенаправленно осуществлял сбор данных в области военной и военно-технической деятельности России.

В ведомстве подчеркнули, что указанные сведения при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности страны.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области силовики ФСБ задержали гражданку Украины, которая собирала информацию о вооружённых силах России. ​Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Балишанского убил его товарищ
Мужчину в Москве застрелил его знакомый на почве ревности
06 июня 2024, 14:56

Фото: Stock/aradaphotography

Убийца Константина Балишанского работал журналистом на портале Proskater и был знаком со своей жертвой. Конфликт между мужчинами произошёл из-за женщины. Об этом пишет Baza.
«Приоритетной версией убийства является личный конфликт между потерпевшим и подозреваемым, возникший на почве ревности», — подтверждает столичная прокуратура.

При этом первоначальная версия о заказном убийстве не подтвердилась.

Кроме того, стало известно, что 35-летний Андрей Демин уже ранее был судим по статье о наркотиках. В 2009 году ему дали четыре года условно за хранение и сбыт героина.

Напомним, что в четверг неизвестный в чёрной маске преследовал 34-летнего Балишанского, после чего выстрелил в него четыре раза. Мужчина скончался на месте от полученных ранений, а стрелок скрылся во дворах. При задержании он начал стрелять по полицейским и был ранен в голову, однако остался жив. Сейчас он в больнице.

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Песков: авария в Кемерово является страшной
06 июня 2024, 14:03

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Авария с трамваями в Кемерово безусловно является страшной. Об этом журналистам в рамках брифинга сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что российский президент Владимир Путин в курсе ситуации, но не дал особых распоряжений, поскольку службы и так знают свою работу.
«Это, безусловно, страшная авария, и, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал в этой аварии», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

По последней информации в результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадало 108 человек, 60 из которых уже отпущены домой медиками. Один пассажир погиб.

По словам одного из пассажиров, авария случилась из-за отказа тормозов одного из трамваев.

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#авария
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#кемерово
#новости
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Стал известен мотив убийцы, застрелившего мужчину на западе Москвы
Mash: Балишанского мог убить его коллега из-за девушки
06 июня 2024, 13:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Мотивом убийства мужчины на западе Москвы мог стать личный конфликт, поскольку жертва и стрелявший были знакомы. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что застреленный системный администратор Константин Балишанский, предварительно, был коллегой своего убийцы. Они вместе работали в компании Mediasystem Group, которую возглавляет отец погибшего. Конфликт мог произойти из-за девушки.

Напомним, что в четверг неизвестный в чёрной маске преследовал 34-летнего Балишанского, после чего выстрелил в него четыре раза. Мужчина скончался на месте от полученных ранений, а стрелок скрылся во дворах.

В столице был объявлен план «Перехват», в результате которого полицейским удалось задержать преступника. Во время поимки он был ранен в голову.

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#убийство
#москва
#стрельба
#смерть
#конфликт
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Появились жуткие кадры орудия убийства мужчины на западе Москвы
Опубликовано фото орудия убийства мужчины на западе Москвы
06 июня 2024, 13:55

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Telegram-канал «112» представил фотографию оружия, из которого был убит мужчина в районе Фили-Давыдково на западе Москвы.

Напомним, что в четверг неизвестный мужчина в чёрной маске долго преследовал жителя района Фили-Давыдково Константина Балишанского. После этого он произвёл четыре выстрела: две пули попали в голову, ещё одна в тело и одна пролетела мимо. Мужчина скончался от полученных травм на месте, а преступник скрылся во дворах.

После этого в Москве объявили план «Перехват». Полицейским удалось задержать мужчину, но в ходе поимки он был ранен. Также сообщалось, что задержанный может быть нанятым киллером.

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#оружие
#убийство
#москва
#задержание
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