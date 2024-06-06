Стал известен мотив убийцы, застрелившего мужчину на западе Москвы

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Мотивом убийства мужчины на западе Москвы мог стать личный конфликт, поскольку жертва и стрелявший были знакомы. Об этом правоохранительные органы сообщили в беседе с ТАСС.
Отмечается, что застреленный системный администратор Константин Балишанский, предварительно, был коллегой своего убийцы. Они вместе работали в компании Mediasystem Group, которую возглавляет отец погибшего. Конфликт мог произойти из-за девушки.
Напомним, что в четверг неизвестный в чёрной маске преследовал 34-летнего Балишанского, после чего выстрелил в него четыре раза. Мужчина скончался на месте от полученных ранений, а стрелок скрылся во дворах.
В столице был объявлен план «Перехват», в результате которого полицейским удалось задержать преступника. Во время поимки он был ранен в голову.
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Напомним, что в четверг неизвестный в чёрной маске преследовал 34-летнего Балишанского, после чего выстрелил в него четыре раза. Мужчина скончался на месте от полученных ранений, а стрелок скрылся во дворах.
В столице был объявлен план «Перехват», в результате которого полицейским удалось задержать преступника. Во время поимки он был ранен в голову.
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Анастасия Чинкова