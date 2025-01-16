Названа сумма ущерба от ДТП с поездом и «Камазом» в Волгоградской области

Фото: Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России
Сумма ущерба, причинённого в результате аварии с участием «Камаза» и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, по предварительным данным, превысила 117 миллионов рублей. Об этом сообщил первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов.
29 июля водитель «Камаза» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским составом, следующим из Казани в Адлер. Это произошло на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. В результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь – опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира, 140 из которых получили ушибы и ссадины, ещё 30 человек были госпитализированы, включая 15 детей. Водитель «Камаза» скончался в реанимации спустя несколько часов после ДТП.
По словам Козлова, предварительная сумма ущерба, понесённого в результате аварии, превышает 117 миллионов рублей.
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