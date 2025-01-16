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Названа сумма ущерба от ДТП с поездом и «Камазом» в Волгоградской области

Ущерб от ДТП с поездом и «Камазом» в Волгоградской области превысил 117 млн руб
Фото: Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России

Фото: Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России

Сумма ущерба, причинённого в результате аварии с участием «Камаза» и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, по предварительным данным, превысила 117 миллионов рублей. Об этом сообщил первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов.


29 июля водитель «Камаза» выехал на железнодорожный переезд на красный свет и столкнулся с пассажирским составом, следующим из Казани в Адлер. Это произошло на перегоне Гремячая – Котельниково в Волгоградской области. В результате аварии с рельсов сошли девять вагонов, семь – опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира, 140 из которых получили ушибы и ссадины, ещё 30 человек были госпитализированы, включая 15 детей. Водитель «Камаза» скончался в реанимации спустя несколько часов после ДТП.

По словам Козлова, предварительная сумма ущерба, понесённого в результате аварии, превышает 117 миллионов рублей.

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В Красноярске школьник погиб во время занятий по спортивному туризму
16 января 2025, 17:07

Фото: iStock/ Wavebreakmedia

В Красноярске 11-летний ребенок упал с шести метров, когда находился на занятиях по спортивному туризму, сообщила региональная прокуратура в Телеграм-канале.
«Предварительно установлено, что сегодня около 17:30 во время занятия по спортивному туризму 11-летний школьник взобрался по канату на высоту шести метров, ошибочно отстегнул страховочный трос и сорвался с каната вниз», — обратила внимание прокуратура Красноярского края.

Сохранить ребенка не получилось. Представители прокуратуры подчеркнули, что школьник посещал секцию порядка двух лет. Занятия по спортивному туризму проводил тренер, состоявший в штате учебного учреждения.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований безопасности при проведении спортивных занятий. В результате проверки примут комплекс мер прокурорского реагирования.

Еще сотрудники следственного органа возбудили уголовное дело о халатности по статье 293 УК РФ.

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Подростка из подмосковного Реутова обвинили в терроризме
16 января 2025, 16:36

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

16-летнему подростку из Реутова предъявили обвинение в преступлении террористической направленности. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, с сентября 2023 по январь 2025 года обвиняемый житель городского округа Реутов вступил в подразделение международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России. Он занимался пропагандой её деятельности и принимал непосредственное участие в обсуждении совершения террористических преступлений», – говорится в сообщении.
О противоправной деятельности юноши стало известно оперативникам ФСБ России, и его задержали. По ходатайству следствия суд изберёт фигуранту меру пресечения.

Фото: пресс-служба ГСУ СКР по МО

Следователи и криминалисты проводят следственные действия по сбору и закреплению доказательственной базы.

Ранее сообщалось, что спецслужбы предотвратили нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях. Подросток задержан.

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#уголовное дело
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#террористы
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В Подмосковье усилили меры безопасности после предотвращения нападения на школу в Реутове
В Подмосковье усилены меры безопасности после предотвращения нападения в Реутове
16 января 2025, 16:01

Фото: iStock/Dzurag

В Подмосковье усилили меры антитеррористической безопасности во всех образовательных учреждениях после предотвращённого нападения на школу в Реутове. Об этом пресс-служба Минобразования региона сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что после произошедшего было возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

Также принято решение об усилении мер антитеррористической безопасности во всех образовательных организациях Московской области.

Ранее в этот день сообщалось, что спецслужбами было предотвращено нападение на школу №1 в Реутове, которое готовил местный десятиклассник. Он был участником тематических пабликов и обсуждал с его участниками массовые расправы в российских учебных заведениях.

Подросток был задержан. Теперь ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

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#подмосковье
#безопасность
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#школа
#реутов
#уголовное
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Бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой посадили на 7 лет по делу о мошенничестве
Экс-возлюбленный Волочковой Дмитрий Дюран получил 6 лет колонии за мошенничество
16 января 2025, 15:50

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Дмитрий Дюран ближайшие семь лет проведёт в колонии. Его обвиняют в крупном мошенничестве, пишет Telegram-канал «112».
Отмечается, что осуждённого обвиняют в крупном мошенничестве – он убеждал бизнесменов вложиться в кондитерский бизнес, компанию «Фэмили десерт». С них он собрал 100 миллионов рублей, после чего скрылся.

В результате его противоправных действий пострадали свыше 40 предпринимателей. Один из них вызвал Дюрана на разговор и избил его. Тогда обоих задержали полицейские, а в отделе выяснилось, что Дмитрий не только находится в розыске, но и заочно арестован.

В четверг, 16 января, Дзержинский районный суд Нижнего Новгорода вынес приговор о тюремном заключении Дюрана. Его отправили в колонию общего режима на семь лет.

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#суд
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#анастасия волочкова
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Ещё два человека задержаны по делу об убийстве Кириллова
16 января 2025, 15:08

Фото: iStock/BrianAJackson

Ещё два человека задержаны по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом в беседе с ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Отмечается, что были задержаны Батухан Точиев и Рамазан Падиев, которые, согласно собранным доказательствам, причастны к совершению теракта. Им предъявили обвинения по статье Уголовного кодекса РФ о совершении террористического акта организованной группой. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу.

По словам Петренко, также был установлен исполнитель преступления – Ахмаджон Курбонов. Именно он дистанционно привёл в действие взрывное устройство в самокате, которое взорвалось в момент, когда Кириллов и его помощник Илья Поликарпов выходили из подъезда. В результате действий Курбонова оба военных погибли.

Следственный комитет, ФСБ и МВД продолжают устанавливать заказчиков и организаторов теракта и всех причастных к нему лиц.

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«Газель» наехала на женщину во дворе дома в Путилкове
16 января 2025, 14:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Подмосковье водитель грузовика наехал на женщину во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что авария произошла в Путилково во дворе домов по Сходненской улице. Водитель «Газели» сдавал назад и не заметил идущую по дороге женщину. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как грузовик на низкой скорости пытается выехать из жилого комплекса задним ходом, после чего совершает наезд на женщину.

По словам очевидцев, пострадавшая проживает в одном из домов комплекса. Ей чудом удалось выжить, но она получила травмы ноги и плеча.

На месте происшествия работают экстренные службы.

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#подмосковье
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#авария
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#происшествия
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В лесах Подмосковья поймали трёх браконьеров
16 января 2025, 13:52

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Трёх браконьеров задержали за три дня в лесах Московской области — в округах Шатура, Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском, сообщает подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«К сожалению, незаконная охота встречается и в Московской области. За последние три дня Управление государственного охотничьего контроля Комлесхоза зафиксировало три таких случая», — цитируются в сообщении слова главы областного Комлесхоза Евгения Агулова.
Вечером 14 января браконьера задержали в трёх километрах от деревни Митинская городского округа Шатура. В багажнике его машины УАЗ «Патриот» сотрудники охотнадзора обнаружили две туши кабанов, при этом разрешения на добычу этих животных у водителя не было.

Днём 15 января сотрудники охотнадзора остановили в лесу в четырёх километрах от деревни Заволенье Орехово-Зуевского округа «Ниву» с прицепом, в котором лежала туша лося. Документов на отстрел животного водитель предъявить не смог.

А утром 16 января браконьера застали за незаконной охотой на лося в лесу Сергиево-Посадского округа.

Всем нарушителям грозят крупные штрафы и лишение свободы на срок до двух лет.

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Спецслужбы перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за подозрительной коробки
Спецслужбы перекрыли Мясницкую улицу в центре Москвы из-за коробки
16 января 2025, 13:46

Фото: iStock/Photographer, artist

Сегодня в центре Москвы на Мясницкой улице произошло ЧП: спецслужбы перекрыли движение по улице из-за обнаруженной подозрительной коробки. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
По данным канала, на место инцидента прибыли кинологи с собаками для проверки содержимого. Отмечается, что внутри коробки оказалась бумага.

Тем не менее, улица остается закрытой для транспортных средств и пешеходов до завершения всех необходимых проверок и обеспечения безопасности. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детском саду. В интервью он пояснил, что тренера футбольной секции уже уволили, а правовой оценкой случившегося занимается следственный комитет.

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#следственный комитет
#улица
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«Уволили с треском»: мэр Челнов прокомментировал избиение ребенка в детском саду
Мэр Челнов Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детсаду
16 января 2025, 13:41

Фото: iStock/AlexLinch

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев назвал безобразием скандал с избиением ребенка в детском саду. В интервью Metaratings.ru он пояснил, что тренера футбольной секции уже уволили, а правовой оценкой случившегося занимается следственный комитет.
«Ребята-футболисты вели занятия с детишками. Вызвали директора детского сада, потому что она должна была следить за ходом занятий. Хотя, вроде, ребята адекватные... Молодые ребята, занимаются футболом. Один из троих вот так себя повел. <…> Я считаю, что это из ряда вон выходящий случай, мы дали оценку по своей линии. Уволили заведующую детским садом, выгнали с треском. Правовую оценку даст Следственный комитет», — рассказал Магдеев.
Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором, как утверждалось, детский футбольный тренер заставил команду избить ногами одного из мальчиков якобы за провинность. Все произошло еще в октябре прошлого года, но о случившемся стало широко известно лишь несколько дней назад.

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#тренер
#следственный комитет
#видео
#контракт
#детсад
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