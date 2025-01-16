Названа сумма ущерба от ДТП с поездом и «Камазом» в Волгоградской области

Сумма ущерба, причинённого в результате аварии с участием «Камаза» и пассажирского поезда под Волгоградом летом 2024 года, по предварительным данным, превысила 117 миллионов рублей. Об этом сообщил первый замруководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России Виктор Козлов.