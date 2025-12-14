Автомобиль с двумя людьми упал в реку Ик в Башкирии
Автомобиль с двумя пассажирами съехал с дороги в реку Ик в Башкирии. Об этом сообщает NEWS.RU со ссылкой на источник.
По предварительным данным, авария произошла сегодня утром, 14 декабря, перед мостом недалеко от села Новый Тумутук в Бакалинском районе. Находившиеся в салоне 43-летний мужчина и 39-летняя женщина смогли самостоятельно выбраться на берег.
Отмечается, что после ДТП они обратились к медикам. Пострадавших уже осмотрели и не выявили у них серьезных травм.
