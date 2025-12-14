В ФРГ предотвратили теракт на рождественском рынке

14 декабря 2025, 11:26

Bild: полиция ФРГ задержала пять человек за подготовку теракта на рынке

Фото: istockphoto/Grand Warszawski

В Германии задержали пятерых мужчин, которых подозревают в подготовке теракта на рождественском рынке в Нижней Баварии. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.