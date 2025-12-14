В ФРГ предотвратили теракт на рождественском рынке
В Германии задержали пятерых мужчин, которых подозревают в подготовке теракта на рождественском рынке в Нижней Баварии. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, аресты прошли в пятницу. Речь идет о трех гражданах Марокко, одном египтянине и одном сирийце. Следствие предполагает, что они планировали на автомобиле въехать в толпу на торговой площади в районе Дингольфинга.
Как утверждает Bild, египтянин — имам и лидер религиозной общины — якобы подстрекал трех марокканцев к совершению нападения.
В субботу четверых подозреваемых доставили к судье, который санкционировал их арест, сообщила представитель Генпрокуратуры Мюнхена. Сириец, чью возможную роль пока не установили, остается в предварительном заключении.
Отдельно отмечается, что сведения о предполагаемой подготовке теракта немецким силовикам передала иностранная спецслужба.
