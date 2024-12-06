Baza: восьмиклассник с ножом изрезал школьников в Краснодаре

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Восьмиклассник изрезал ножом школьников в Краснодаре, передает Telegram-канал Baza. По предварительной информации, пострадали два человека. Один получил ранения бедра, живота, а также груди. У второго ранения ноги. На место едут оперативные службы.
Перед этим сообщалось, что женщина ударила мужа по голове в Петербурге. Мужчина перед смертью сообщил медикам, что супруга нанесла ему смертельный удар.
По информации журналистов Shot, мужчина в возрасте 64 лет самостоятельно вызвал Скорую, пожаловавшись на сильные головные боли. Врачи обнаружили у пациента ушибленную затылочную рану.
Пострадавшего не стало на следующий день. Причина смерти выясняется. По словам самой женщины, она не трогала супруга. Сейчас идет проверка.
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По информации журналистов Shot, мужчина в возрасте 64 лет самостоятельно вызвал Скорую, пожаловавшись на сильные головные боли. Врачи обнаружили у пациента ушибленную затылочную рану.
Пострадавшего не стало на следующий день. Причина смерти выясняется. По словам самой женщины, она не трогала супруга. Сейчас идет проверка.
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Никита Кротов