Юношу избили и расстреляли из пневматики на подставном свидании в Петербурге

Фото: istockphoto/istockphoto
В Санкт-Петербурге молодой человек приехал на свидание с незнакомкой из интернета в Яблоновский сад. Встречу 16-летний юноша покинул с множеством травм и материальными потерями.
С милой 17-летней девушкой парень познакомился в Сети, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Первое свидание они назначили около школы № 639 на улице Пятилеток. Пара отправилась гулять и знакомиться ближе. Девушка неожиданно предложила свернуть с улицы в Яблоновский сад как место более романтичное.
Романтика быстро закончилась, когда из кустов вышла недружелюбная компания в масках. Незнакомцы представились братьями девушки. Они заявили, что её на самом деле 14 лет, а парень явно хочет её изнасиловать. Затем юношу принялись избивать. Один из «братьев» достал пневматический пистолет, заставил парня снять штаны и принялся стрелять ему по ногам. В конце встречи «родственники» заставили неудачливого Ромео перевести все деньги с карты и ушли вместе с девушкой в закат.
С места свидания юноша отправился в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы носа, челюсти и скул, гематомы на ногах, руках и ягодицах. Позже вместе с отцом парень обратился в полицию — сейчас компанию ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
В Петербурге школьник употребил наркотики и умер после падения из окна
Мужчина на первом свидании сломал кадык сыну своей новой пассии
19-летний любитель ММА убил родного деда, отрабатывая на нем удары
Романтика быстро закончилась, когда из кустов вышла недружелюбная компания в масках. Незнакомцы представились братьями девушки. Они заявили, что её на самом деле 14 лет, а парень явно хочет её изнасиловать. Затем юношу принялись избивать. Один из «братьев» достал пневматический пистолет, заставил парня снять штаны и принялся стрелять ему по ногам. В конце встречи «родственники» заставили неудачливого Ромео перевести все деньги с карты и ушли вместе с девушкой в закат.
С места свидания юноша отправился в больницу. Врачи диагностировали у него ушибы носа, челюсти и скул, гематомы на ногах, руках и ягодицах. Позже вместе с отцом парень обратился в полицию — сейчас компанию ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Читайте также:
В Петербурге школьник употребил наркотики и умер после падения из окна
Мужчина на первом свидании сломал кадык сыну своей новой пассии
19-летний любитель ММА убил родного деда, отрабатывая на нем удары
Александр Бойцов