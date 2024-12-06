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Напавший на подростков в школе Краснодара задержан. Об этом информирует оперштаб региона.
По данным оперативных служб, количество пострадавших возросло до пяти человек. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Согласно предварительной информации, причиной произошедшего стала громкая музыка, которую включил один из подростков. Это якобы не понравилось 14-летнему парню, по этой причине он достал нож и ударил хозяина колонки. Также пострадали и те, кто пытался уладить конфликт.
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