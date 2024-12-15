Названа возможная причина крушения танкеров в Керченском проливе

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Стала известна одна из возможных причин крушения двух танкеров с нефтью в Керченском проливе Чёрного моря. Авария могла произойти по причине ошибочных действий экипажей судов «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в сложных метеорологических условиях.
Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщил источник в службах морского поиска и спасения. Он пояснил, что в момент аварии море сильно штормило, что сильно осложнило навигацию.
Он отметил, что избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, построенных с 1980 и 1984 годах, также будет рассматриваться как одна из версий. Изначально суда проектировались как речные танкеры для ограниченного выхода в прибрежные морские зоны в спокойную погоду. Шторм мог стать причиной чрезмерную нагрузки, которую корпуса танкеров не выдержали.
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«По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — сказал инсайдер.
Он отметил, что избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, построенных с 1980 и 1984 годах, также будет рассматриваться как одна из версий. Изначально суда проектировались как речные танкеры для ограниченного выхода в прибрежные морские зоны в спокойную погоду. Шторм мог стать причиной чрезмерную нагрузки, которую корпуса танкеров не выдержали.
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Александр Бойцов