Названа возможная причина массового ДТП с тремя погибшими в Подмосковье

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Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной массового ДТП в Подмосковье, в котором погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Уточняется, что отказ тормозов мог привести к тому, что грузовик врезался в несколько машин, запустив цепную реакцию из столкновений.
Согласно информации Telegram-канала Mash, за рулем находился 45-летний Владимир Т., он вез гравий. В результате аварии мужчина скончался.
Примечательно, что в сети водители регулярно жалуются на плохие тормоза у этой марки грузовика. Водители сообщают о постоянно рвущихся тормозных шлангах и стертых колодках.
Напомним, ДТП произошло 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента видно, как грузовик на высокой скорости снес несколько автомобилей, которые ехали в его ряду.
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Согласно информации Telegram-канала Mash, за рулем находился 45-летний Владимир Т., он вез гравий. В результате аварии мужчина скончался.
Примечательно, что в сети водители регулярно жалуются на плохие тормоза у этой марки грузовика. Водители сообщают о постоянно рвущихся тормозных шлангах и стертых колодках.
Напомним, ДТП произошло 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента видно, как грузовик на высокой скорости снес несколько автомобилей, которые ехали в его ряду.
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Екатерина Коршунова