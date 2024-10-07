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Названа возможная причина массового ДТП с тремя погибшими в Подмосковье

ТАСС: причиной ДТП в Подмосковье мог стать отказ тормозов у одного из грузовиков
07 октября 2024, 15:27
Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Отказ тормозов у грузовика мог стать причиной массового ДТП в Подмосковье, в котором погибли три человека. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Уточняется, что отказ тормозов мог привести к тому, что грузовик врезался в несколько машин, запустив цепную реакцию из столкновений.

Согласно информации Telegram-канала Mash, за рулем находился 45-летний Владимир Т., он вез гравий. В результате аварии мужчина скончался.



Примечательно, что в сети водители регулярно жалуются на плохие тормоза у этой марки грузовика. Водители сообщают о постоянно рвущихся тормозных шлангах и стертых колодках.

Напомним, ДТП произошло 7 октября в районе Серпухова, на мосту через Оку. На кадрах с места инцидента видно, как грузовик на высокой скорости снес несколько автомобилей, которые ехали в его ряду.

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#мужчина
#telegram
Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове — видео
Три человека погибли в массовом ДТП в Серпухове
07 октября 2024, 14:16

Фото: iStock/Anton Novikov

Массовое ДТП произошло на трассе М-2 на мосту Подольских курсантов в подмосковном Серпухове. Столкнулись 11 автомобилей, погибли три человека, еще минимум четверо пострадали. Об этом сообщает подмосковная полиция.
«По предварительным данным, водитель грузовика на скорости столкнулся с тремя грузовыми и семью легковыми машинами. Предполагается, что у грузовика отказала тормозная система, и водитель не справился с управлением», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате массовой аварии погибли три человека, еще трое ранены. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины ДТП. Движение по трассе в сторону Москвы перекрыто.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Орехово-Зуеве автомобиль сбил женщину с коляской, в которой находился ее годовалый ребенок.

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«Кому ты теперь нужна»: новосибирец заразил невесту ВИЧ и изменил сразу с двумя девушками, подробности
07 октября 2024, 14:16

Фото: iStock/globalmoments

Мечты Ирины (все имена изменены) из Новосибирска о свадьбе рухнули в последний момент. После операции в 2014 году она узнала о своем суженом то, что навсегда изменило ее жизнь. А последовавшая за этим случайность — окончательно разрушила все надежды на семейную жизнь.
Подробности истории — в материале «Радио 1».

Предложение руки и сердца

Фото: iStock/artisteer

Ирина познакомилась с Никитой в 2013 году в приложении для знакомств. Пара начала активно переписываться, ходить на свидания. Девушка говорит, что деньги были явно последним поводом для их отношений.
«До сих пор не могу понять, почему я в него влюбилась. Но точно не из-за денег. Часто говорят, что, мол, повелась на богатого — теперь получай, но это не про меня. Я тогда работала в банке, и у меня была машина лучше, чем у него», — поделилась Ирина с «КП-Новосибирск».
Спустя какое-то время Ирина и Никита съехались и стали жить вместе. Во время близости молодые люди отказывались от контрацепции. Парень заверял, что бояться нечего, и в случае чего может показать все нужные справки.

Ирина поверила. А вскоре получила предложение руки и сердца.

Диагноз его не удивил

Летом 2014 года Ирина попала в больницу, где ей провели гинекологическую операцию. То, о чем рассказал врач, стало для нее шоком. У девушки обнаружили ВИЧ.

Первое время Ирина винила себя, так как стала думать, что заразилась от бывшего, с которым она два года встречалась до Никиты. Девушка сразу же позвонила ему и стала требовать объяснений.

Фото: iStock/Motortion

Бывший покорно сдал все анализы. И оказался чист.

Именно так Ирина поняла, что ВИЧ она подхватила именно от Никиты, ведь ни с кем больше у нее не было близких отношений.

Девушка отправилась к жениху и рассказала обо всем. Его реакция лишь подтвердила ее опасения.

«Он был абсолютно спокоен: диагноз его не удивил. Сначала он отказался сдавать анализы, но потом я все-таки уговорила его обратиться к врачам», — приводят в издании слова Ирины.
Результаты анализов расставили все по своим местам — у Никиты тоже диагностировали ВИЧ.

«Но я его простила. Знаете, он говорил: «Кому мы теперь такие нужны — с таким диагнозом? Нам суждено быть вместе». И я ему верила», — рассказала девушка.

Измена

Ирина продолжала покорно верить в искренность своего жениха. Пока не произошла случайность — в машине нашелся незнакомый телефон.

Девушка предпочла умолчать о находке, пока не убедится во всем сама. В итоге это оказалось правильным решением.

Фото: iStock/Nimito
«А потом прочитала сообщения. Когда я поняла, что там интимная переписка с двумя девушками, причем они явно давно встречались, то сразу показала ее Никите и спросила, что это», — рассказала Ирина «КП».
Даже в этот момент жених пытался выкрутиться из ситуации. Стал убеждать невесту, что телефон не его, а друга. Однако в сообщениях фигурировало именно его имя.

«Так что врать было бесполезно. Я сразу же его бросила», — подчеркнула девушка.

Он заразил всех

Фото: iStock/Boyloso

Ирина решила не бросать в беде других девушек. Через общих знакомых ей удалось найти любовниц бывшего жениха и связаться с ними. Оказалось, что Никита искал новые знакомства как в жизни, так и на работе. Обеим он говорил, что с его здоровьем все в порядке.

«И они тоже заразились от него ВИЧ», — добавила сибирячка.

Избежал наказания

Ирина и одна из бывших любовниц Никиты решили пойти до конца и добиться справедливости. Девушки написали на парня заявление в полицию.

Однако из-за формальности Никите удалось избежать наказание.

«По документам мне официально поставили диагноз раньше него — он прошел полное обследование как контактный, когда я его уговорила. Но он мог знать диагноз, сдав анализ анонимно. Я уверена в этом, но юридически этого никак не докажешь», — цитируют Ирину в «КП».
Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

После отказа в возбуждении уголовного дела девушка, которая вместе с Ириной писала заявление, уехала за границу, где вышла замуж. Старается забыть о случившемся.

Вторая любовница, с которой Никита познакомился на работе, стала жить вместе с ним. У них родился ребенок.

Сама Ирина спустя годы встретила другого парня и сразу рассказала ему о своем диагнозе. Благодаря терапии вскоре смогла родить здорового ребенка. Однако отношения все равно не сложились и они расстались.

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Восемь генералов МЧС, СК и ФСИН сняли с занимаемых должностей
07 октября 2024, 13:21

Фото: СК РФ

Сразу восемь генералов МЧС, СК и ФСИН сняли с занимаемых должностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
«От должностей освобождены восемь генералов, в том числе глава СУ СКР по Ставропольскому краю Игорь Иванов, глава СУ СКР по Воронежской области Кирилл Левита, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Ростислав Лесников», — говорится в сообщении агентства.

Также добавляется, что с занимаемой должности сняты генерал-лейтенант внутренней службы, начальник ГУ МЧС РФ по Подмосковью Полетыкин Сергей Алексеевич, руководитель СУСК по Бурятии Вячеслав Сухоруков и глава ГУ МЧС РФ по Ростовской области Сергей Филиппов.

Другие подробности не уточняются. Не раскрываются и причины принятых решений.

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#мчс
#рф
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Россиянка применила борцовский прием и сломала ноги младшей сестре
В Махачкале старшая сестра кинула младшую через бедро, сломав ей ноги
07 октября 2024, 12:45

Фото: iStock/kieferpix

В Махачкале старшая сестра кинула младшую через бедро и сломала ей ноги. Об этом пишет Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».
Уточняется, что девушка сделала это из-за того, что младшая сестра ее игнорировала. Согласно информации канала, родственницы часто конфликтовали.

В один из вечеров младшая сестра приехала в дом отца за вещами. Когда она зашла в комнату, то столкнулась со старшей сестрой Аидой, которая и начала ссору.

Спустя некоторое время конфликт продолжился на улице. Зачинщица подбежала к своей сестре, кинула ее через бедро и начала избивать. Их долго не могли разнять, пока не пришел сосед.

У пострадавшей выявили перелом обеих лодыжек и правой голени, а также вывих стопы. Старшая сестра получила два года условного осуждения.

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В Одинцове мужчина угнал поливальную машину и попытался уйти на ней от погони
07 октября 2024, 12:32

Фото: скрин видео от пресс-службы ГУ МВД по МО

Поливомоечную машину стоимостью свыше 8 миллионов рублей угнали с территории строительной организации, полицейские утроили погоню за похитителем и задержали его на федеральной трассе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина угнал спецтехнику, воспользовавшись отсутствием охраны. Полицейские, заметив угнанную поливомоечную машину, потребовали у водителя остановиться, но тот попытался скрыться: увеличил скорость и начал опасно маневрировать. Инспекторы сумели догнать и остановить машину и задержали угонщика. Техника возвращена законному владельцу», — говорится в сообщении.
Задержанный оказался иностранным гражданином. Против него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, полиция подозревает, что задержанный причастен к краже одежды из частного дома.

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#одинцовский городской округ
#угон
#полиция
#мвд московской области
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Из Феодосии эвакуируют около 300 человек после пожара на нефтебазе
Около 300 человек эвакуируют из Феодосии после пожара на нефтебазе
07 октября 2024, 11:54

Фото: iStock/Rauf Karimov

После пожара на нефтебазе в Феодосии решили эвакуировать около 300 человек. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Игорь Ткаченко.
По словам Ткаченко, часть людей уже находится в пунктах временно размещения. Причины пожара в настоящее время не уточняются.

Движение пригородных поездов на участке Феодосия - Владиславовка также временно приостановили. Иные подробности на данный момент неизвестны.

Напомним, возгорание произошло на феодосийской нефтебазе. В результате произошедшего никто не пострадал. На месте работают сотрудники экстренных служб. Был введен режим техногенной чрезвычайной ситуации муниципального характера.

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Двух девушек выгнали из самолета из-за вызывающих нарядов
DM: двух пассажирок сняли с рейса Spirit Airlines из-за коротких топов
07 октября 2024, 11:43

Фото: iStock/ANATOLii SAVITSKii

В США двух пассажирок сняли с рейса Spirit Airlines, посчитав их короткие топы вызывающим нарядом. Об этом пишет британское издание Daily Mail. Отмечается, что девушкам пришлось покупать новые билеты стоимостью 1000 долларов.
По данным издания, тревел-блогерша вместе с подругой собиралась лететь из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан на празднование дня рождения. Зайдя в салон самолета, они сняли свитеры из-за жары, оставшись в коротких топах.

В этот момент к девушкам подошел бортпроводник и попросил их прикрыться. Подруги стали требовать объяснений, какое правило дресс-кода они нарушили. После обострения конфликта стюардесса вывела их самолета.
«Не очень приятно, когда тебя выделяют за то, что ты женщина и выбираешь самовыражение таким образом. Особенно при том, что в самолете были другие люди в укороченных топах и спортивных бюстгальтерах», — возмутились девушки.
Издание отмечает, что подруги обратились в авиакомпанию, чтобы получить объяснения по поводу случившегося, однако ответа не получили. Правила дресс-кода, которые они на шли на сайте перевозчика, также не запрещали короткие топы.
«Это чистая дискриминация. Он не назвал нам причину, по которой он нас выгнал, кроме как: «О, я же сказал вам надеть свитеры», — пожаловалась блогерша.
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Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение
ТАСС: бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявлено новое обвинение
07 октября 2024, 11:07

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Бывшему заму министра обороны Тимуру Иванову предъявили обвинение в растрате средств в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранителей. В первом эпизоде речь идет о сумме более чем три миллиарда рублей банка «Интеркоммерц», во втором — о более чем 200 миллионах при приобретении паромов для Керченской переправы.
«Иванову предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Следственные действия завершены», — пояснили в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что полицейские в Подмосковье пресекли деятельность 160 нелегалов на складе в Гривно подольского городского округа. Работодателя хотят привлечь к ответственности.

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Хакеры вывели из строя онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК
07 октября 2024, 11:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Хакеры устроили атаку на онлайн-вещание и внутренние сервисы ВГТРК. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник.
Уточняется, что онлайн-вещание и внутренние сервисы перестали работать. Согласно данным источника, хакеры якобы стерли все данные с серверов.

«Компания столкнулась с очень серьезной проблемой из-за атаки», — пишет «Газета.Ru»

В ВГТРК заявили, что прокомментировать информацию об атаке злоумышленников не могут.

Ранее сообщалось, что российские хакеры из группировки EvilWeb взломали сайт СБУ и слили в открытый доступ все данные сотрудников ведомства. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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