Фото: iStock/Anton Novikov
В Москве автомобиль перевернулся на Новочеремушкинской улице в районе дома 17. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
На месте аварии работали сотрудники профильных служб города. Данные о пострадавших не уточняются.
К настоящему времени движение транспорта по Новочеремушкинской улице восстановлено после ДТП. Иные подробности не разглашаются. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что на Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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К настоящему времени движение транспорта по Новочеремушкинской улице восстановлено после ДТП. Иные подробности не разглашаются. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что на Московском скоростном диаметре (МСД) грузовик перевернулся на проезжей части, в результате чего движение в сторону Каширского шоссе было остановлено. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова