В Одинцове мужчина угнал поливальную машину и попытался уйти на ней от погони

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Поливомоечную машину стоимостью свыше 8 миллионов рублей угнали с территории строительной организации, полицейские утроили погоню за похитителем и задержали его на федеральной трассе, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, мужчина угнал спецтехнику, воспользовавшись отсутствием охраны. Полицейские, заметив угнанную поливомоечную машину, потребовали у водителя остановиться, но тот попытался скрыться: увеличил скорость и начал опасно маневрировать. Инспекторы сумели догнать и остановить машину и задержали угонщика. Техника возвращена законному владельцу», — говорится в сообщении.Задержанный оказался иностранным гражданином. Против него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Кроме того, полиция подозревает, что задержанный причастен к краже одежды из частного дома.
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