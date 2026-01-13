Губернатор Кузбасса вмешался в скандал о массовой смерти младенцев в роддоме
Губернатор Кузбасса Илья Середюк объявил первые кадровые решения после трагических событий в новокузнецком роддоме.
Как сообщает издание «Сiбдепо», Середюк заявил, что в Новокузнецкой горбольнице №1 сейчас проводят масштабную проверку сразу несколько ведомств.
Губернатор оперативно принял кадровое решение на время разбирательства. В результате главный врач Виталий Херасков покидает свой пост. Соответствующее распоряжение Середюк уже направил министру здравоохранения области.
Напомним, в период новогодних праздников в роддоме №1 умерло девять новорождённых. Официальные причины произошедшего ещё не названы. Отмечается, что после трагедии с новорождёнными в роддоме №1 пациентки начали публично описывать тяжёлые условия в учреждении.
