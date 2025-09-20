При обрушении в московской школе погибли двое рабочих
В Москве во время ремонта в учебном заведении обрушились строительные конструкции. Подробности сообщает РЕН ТВ.
Трагический инцидент произошёл в столичной школе № 1080, которая находится на улице Знаменская, 12/4. В результате происшествия погибли два человека. По предварительной информации, под образовавшимися завалами могут находиться ещё шесть человек.
Спасатели уже извлекли одного человека из-под обломков. Он выжил и медики оказывают ему помощь. Сообщается, что обрушение затронуло четыре пролёта здания. Причиной трагедии послужило обрушение перекрытий в ходе капитального ремонта образовательного учреждения.
