В Югре жителя оштрафуют на 18,5 млн рублей за ловлю рыбы в незаконном месте
Жителя Нижневартовска признали виновным в незаконном вылове рыбы с использованием лесковой сети, в том числе видов из Красной книги России. Суд назначил ему 250 часов обязательных работ и обязал выплатить почти 18,5 млн рублей ущерба, сообщает Telegram-канал судов Югры.
По версии следствия, мужчина ловил рыбу в Оби и добыл восемь пелядей, одного судака, 30 стерлядей и 38 сибирских осетров. Стерлядь и осётр относятся к ценным и особо ценным водным биоресурсам, а сибирский осётр занесён в Красную книгу РФ.
В суде мужчина полностью признал вину, раскаялся и поддержал гражданский иск о возмещении ущерба. Также у него конфисковали моторную лодку, лодочный мотор и сеть. Сумму ущерба в размере 18 439 849 рублей взыскали в пользу Нижнеобского управления Росрыболовства.
Читайте также: