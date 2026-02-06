В Югре жителя оштрафуют на 18,5 млн рублей за ловлю рыбы в незаконном месте

06 февраля 2026, 16:51

Фото: iStock/Mykhailo Tamakhin

Жителя Нижневартовска признали виновным в незаконном вылове рыбы с использованием лесковой сети, в том числе видов из Красной книги России. Суд назначил ему 250 часов обязательных работ и обязал выплатить почти 18,5 млн рублей ущерба, сообщает Telegram-канал судов Югры.