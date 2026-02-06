Достижения.рф

В Дагестане семья отравилась хинкалом из магазина

Фото: iStock/Iulianna Est

Следователи проверяют информацию о пищевом отравлении семьи в дагестанском Дербенте. Об этом проинформировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.



Четыре человека отравились после употребления в пищу хинкала, купленного в магазине. Полуфабрикат разогрели дома и съели. Через несколько часов после этого все члены семьи почувствовали себя плохо.

У пострадавших наблюдаются симптомы отравления: головная боль, рвота и головокружение. Других подробностей о состоянии здоровья людей нет. По факту произошедшего Следственный комитет России по Республике Дагестан начал проверку.

Екатерина Коршунова

