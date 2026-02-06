В Дагестане семья отравилась хинкалом из магазина

06 февраля 2026, 17:14

СК в Дагестане проверяет информацию об отравлении семьи хинкалом из магазина

Фото: iStock/Iulianna Est

Следователи проверяют информацию о пищевом отравлении семьи в дагестанском Дербенте. Об этом проинформировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.