В Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших в больничном морге

06 февраля 2026, 17:46

Фото: iStock/sudok1

В Санкт-Петербурге раскрыли схему торговли органами умерших, которые попадали в больничный морг. Об этом сообщила пресс-служба управления экономической безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области







По данным , руководство Александровской больницы длительное время способствовало вывозу частей тел умерших за деньги. Биоматериалы передавались коммерческим организациям и использовались как образцы для нужд косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего, как утверждается, в схеме фигурировали тела людей, ведущих асоциальный образ жизни и не имеющих родственников.

Сообщается, что медики получали выплаты от 500 тысяч рублей. Кроме того, представителям коммерческих структур якобы разрешали проводить вскрытия прямо в морге без оформления необходимых документов. Также зафиксированы случаи подмены тел, чтобы родственники, если они появлялись, не заподозрили противоправную деятельность.

Возбуждены уголовные дела по статьям о превышении полномочий и коррупции. Задержаны учредитель коммерческой организации, занимавшейся изготовлением анатомических биомоделей, и заведующий патологоанатомическим отделением больницы.



