В частном доме в Подмосковье нашли нелегальный арсенал с пистолетами и патронами

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
55-летнего жителя села Бужаровское городского округа Истра задержали по подозрению в нелегальном обороте оружия, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В частном доме мужчины были обнаружены 277 патронов, части огнестрельного оружия, три магазина, 105 пуль, три предмета, конструктивно схожих с карабином и пистолетами ТТ, сыпучее вещество, похожее на порох, а также 8 тысяч капсюлей-воспламенителей и гильз», — говорится в сообщении.Экспертиза показала, что 100 изъятых боеприпасов являются пригодными для стрельбы патронами к пистолетам Стечкина и Макарова. Остальные боеприпасы и оружие исследуют в ходе дальнейших разбирательств.
Против мужчины завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и отпустили под подписку о невыезде.
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