В Москве пенсионер продал собственную квартиру, не зная об этом

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Московский пенсионер внезапно узнал о том, что его квартира ему не принадлежит, после того как затопил соседей. Об этом информирует Телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел на улице Крылатские холмы. Мужчина недавно затопил соседей, они захотели уладить вопрос с собственником жилья. Оказалось, что квартиру недавно продали некой женщине, которая передала предыдущему хозяину 10 миллионов рублей под расписку.
Согласно документам, в апреле мужчина оформил доверенность на человека, которому таким образом позволил совершать любые действия с жилплощадью.
Как утверждает адвокат москвича, прокуратура подала жалобу на решение о выселении. Сейчас тех, кто «купил» квартиру мужчины, ищут.
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Согласно документам, в апреле мужчина оформил доверенность на человека, которому таким образом позволил совершать любые действия с жилплощадью.
«При этом у загадочной новой владелицы несколько паспортов и жилплощадь была оформлена на поддельный, в нем нашли пять ошибок», – отмечают в публикации.В разговоре с соседями пенсионер заявил, что не продавал квартиру, не получал никаких денег и не расписывался в каких-либо документах, которые могут быть связаны с этим процессом.
Как утверждает адвокат москвича, прокуратура подала жалобу на решение о выселении. Сейчас тех, кто «купил» квартиру мужчины, ищут.
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Алина Юрчак