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Названы последствия атак ВСУ на Воронеж

Губернатор Гусев: осколки сбитого БПЛА повредили административное здание в Воронеже
11 августа 2024, 08:19
Фото: iStock/Dragon Claws

Фото: iStock/Dragon Claws

ВСУ атаковали Воронеж с использованием беспилотников. Обломки дронов попали в административное здание, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
Кроме того, повреждения получил коммунальный объект.

Гусев добавил, что в Воронеже сохраняется режим опасности атак БПЛА. Минувшей ночью российская система ПВО зафиксировала и уничтожила более 10 вражеских беспилотников.



Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.

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#бпла
#происшествия
#всу
#пво
#воронеж
В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде
В Китае при обрушении эскалатора на водопаде Дэтянь погиб турист, 60 пострадали
11 августа 2024, 07:35

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

В Китае более 60 человек получили ранения при обрушении эскалатора на водопаде Дэтянь, передает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
В результате ЧП один человек погиб. В настоящее время один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Уточняется, что всем туристам оказали необходимую помощь. Работа эскалатора, который используется для обзорных экскурсий, была приостановлена. На месте происшествия находятся сотрудники спасательных служб. На данный момент выясняются причины произошедшего.

Ранее сообщалось, что российский турист трагически погиб на второй день отдыха в Таиланде. Мужчина упал на скутере в канаву с пятиметровой высоты. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Российские вертолеты уничтожили ликвидировали военных и технику ВСУ в приграничье Курской области
Минобороны: российские Ка-52 уничтожили живую силу ВСУ в Курской области
11 августа 2024, 06:20

Фото: iStock/camptoloma

Российские вертолеты Ка-52 неуправляемыми авиационными ракетами С-8 уничтожили жилую силу и бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, удар был нанесен по скоплению живой силы, бронетехники и автомобилей, принадлежащих ВСУ в приграничном районе.

«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», – отметили в министерстве.

Накануне, 10 августа, вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по личному составу и бронетехнике ВСУ под Курском.

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#минобороны рф
#курская область
#вертолёт
#всу
#украина
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Захват села и взятие в жителей в заложники: ВСУ вошли в Белгородскую область
ВСУ зашли в село Белгородской области и взяли в заложники жителей
11 августа 2024, 06:00

Фото: iStock/Silent_GOS

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вошли в село Пороз Белгородской области, расположенное в нескольких километрах от российско-украинской границы, и взяли в заложники двух жителей, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Что известно об обстановке в регионе на данный момент и где скрываются украинские диверсанты, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ вошли в село и взяли заложников


В сети появилось видео, на котором бойцы 252-го батальона ВСУ находятся в здании Порозовского сельского клуба. Официальное подтверждение того, что солдаты вошли на территорию, на данный момент отсутствует. Дата, когда были сделаны эти кадры, также неизвестна.

«Двое наших жителей села Пороз Грайворонского округа насильственно удерживались Вооруженными силами Украины. Сейчас с ними все хорошо – они живы, здоровы и находятся вместе со своими родными», – сообщается в Telegram-канале губернатора Вячеслава Гладкова.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что побывал в селе и встретился с одной из семей. По его словам, все очень переживали и не спали всю ночь.

В НАК сообщили о дополнительных мерах в связи с режимом КТО в трех регионах РФ
В НАК сообщили о дополнительных мерах в связи с режимом КТО в трех регионах РФ

Белгородская полиция получила сообщение о диверсантах, переодетых в священников


Днем 10 августа в полицию Белгородской области поступила информация о группе украинских диверсантов, переодетых в священников. По словам источника Baza, наводку получили сотрудники отдела, отвечающего за все районы области. Согласно документам, диверсанты могут быть замаскированы под священнослужителей.

Военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что подобные действия неоднократно проводились в целях пиара. Он напомнил, что украинские ДРГ несколько раз заходили на российскую территорию в Белгородской области и пытались афишировать свое присутствие в приграничной зоне.

«Одна из таких групп численностью до отделения на бронемашине подскочила в село Пороз Грайворонского городского округа, которое прямо на границе, записала короткое виде с флагами у здания сельского клуба от имени "252 батальона" и быстро удрала на сопредельную территорию», – завил военкор.

Информация о том, что заложники находятся в населенном пункте, официально не подтверждена.

Режим КТО введен в трех регионах России

В трех регионах России – Курской, Брянской и Белгородской областях – с 9 августа вводится режим контртеррористической операции (КТО). Как объясняет Национальный антитеррористический комитет (НАК), решение принято в связи с предпринятой Киевом «беспрецедентной попыткой дестабилизации обстановки» в ряде регионов России.

В трех регионах России ввели режим КТО: какие меры и ограничения он вводит?
В трех регионах России ввели режим КТО: какие меры и ограничения он вводит?

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что режим КТО будет отменен, как только ситуация нормализуется. Он напомнил, что режим КТО действовал на территории региона и во время событий в Грайворонском районе в 2023 году.

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В Киеве повторно объявили воздушную тревогу

На Украине прогремел ряд взрывов
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#вячеслав гладков
#курская область
#белгородская область
#брянская область
#всу
#село
#заложники
#священник
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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Губернатор Артамонов: в Липецкой области объявлена воздушная опасность
11 августа 2024, 03:58

Фото: Минобороны РФ

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», – заявил губернатор.

По словам Артомонова, в Липецкой области продолжают ликвидировать обломки беспилотника после атаки. В связи с этим он рассказал о громких взрывах, которые слышали местные жители, и призвал их не беспокоиться.

В ночь на пятницу, 9 августа, украинские войска начали массированную атак у на Липецк. В результате погиб один человек, еще один находится в критическом состоянии.

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На Украине прогремел ряд взрывов

В одном из районов Курской области организовали выезд жителей
#губернатор
#липецкая область
#взрыв
#бпла
#украина
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В Воронеже прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Воронеже, работает система ПВО
11 августа 2024, 02:52

Фото: Минобороны РФ

Над Воронежем прогремели взрывы, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, первый взрыв в городе прогремел около 30 минут назад, второй – спустя 10 минут. Кроме того, жители Воронежа видели вспышки в небе. Официальных данных о разрушениях и жертвах не поступало.

Ранее МЧС предупредило жителей Воронежа об опасности ударов беспилотников и попросило их не выходить из дома и отойти от оконных проемов.

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В Курске прозвучали повторные взрывы

В Курске увеличилось число пострадавших от падения ракеты ВСУ на жилой дом

В Курской области призвали к ускорению эвакуации в Беловском районе
#воронеж
#взрыв
#всу
#украина
#мчс
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В Курске прозвучали повторные взрывы
Shot: в Курске прозвучали повторные взрывы, предварительно, работает ПВО
11 августа 2024, 02:45

Фото: iStock/dzika_mrowka

Очевидцы сообщают о повторных взрывах в Курске, сообщается в Telegram-канале Shot. По предварительной информации, работает система противовоздушной обороны (ПВО).
Местные жители рассказали, что слышали от двух до пяти взрывов. Другие подробности в настоящий момент не сообщаются, официальное подтверждение информации не поступило.

Ранее над Курском прозвучало около 10 взрывов, система ПВО отразила атаку со стороны Украины.

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В Курске увеличилось число пострадавших от падения ракеты ВСУ на жилой дом

В Курской области призвали к ускорению эвакуации в Беловском районе

Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
#курская область
#пво
#украина
#ракета
#взрывы
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В Курске увеличилось число пострадавших от падения ракеты ВСУ на жилой дом
11 августа 2024, 01:55

Фото: iStock/peterscode

Ракета, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ), упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали 13 человек, сообщил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов. Об это он сообщил в своем Telegram-канале.
Смирнов отметил, что на месте происшествия работают все оперативные службы, в том числе несколько бригад скорой помощи. По его словам, в результате нападения ВСУ на Курск пострадали 13 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

«По моему поручению туда выехали мой заместитель Андрей Белостоцкий, врио министра здравоохранения Екатерина Письменная и мэр Курска Игорь Куцак. Полное обследование дома будет проведено, как только позволит обстановка», – резюмировал он.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что ракета ВСУ упала на жилой дом в Курске, в результате чего пострадали пять человек. По предварительным данным, погибшие отсутствуют.

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#всу
#украина
#курская область
#губернатор
#скорая помощь
#ракета
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В Курской области призвали к ускорению эвакуации в Беловском районе
11 августа 2024, 01:45

Фото: istock/Lubo Ivanko

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что поручил главе Беловского района Николаю Волобуеву ускорение эвакуации в связи с решением оперштаба. Об этом сообщается в Telegram-канале главы субъекта РФ.
Смирнов сообщил, что находится в контакте с Министерством обороны России и другими силовыми структурами. По его словам, в настоящее время принимаются необходимые меры безопасности.

«Поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации», – написал он.

Ранее Смирнов оценил ситуацию в Курске после обстрела ВСУ как находящуюся под контролем.

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#курская область
#минобороны рф
#взрыв
#ракета
#эвакуация
#украина
#всу
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Опубликовано видео последствий падения сбитой ракеты ВСУ на жилой дом в Курске
11 августа 2024, 01:23

Фото: iStock/sarawutk

Последствия падения ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Курске попали на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Приграничный дозор».

Судя по видео, двор и автомобиль охвачены пламенем, взрывом выбиты окна и поврежден балкон. На месте происшествия работают пожарные бригады.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что сбитая ракета упала на дом и вызвала пожар.

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