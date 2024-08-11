Названы последствия атак ВСУ на Воронеж

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ВСУ атаковали Воронеж с использованием беспилотников. Обломки дронов попали в административное здание, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.
Кроме того, повреждения получил коммунальный объект.
Гусев добавил, что в Воронеже сохраняется режим опасности атак БПЛА. Минувшей ночью российская система ПВО зафиксировала и уничтожила более 10 вражеских беспилотников.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
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Гусев добавил, что в Воронеже сохраняется режим опасности атак БПЛА. Минувшей ночью российская система ПВО зафиксировала и уничтожила более 10 вражеских беспилотников.
Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал.
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Анастасия Хохлова