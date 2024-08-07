Осколочное ранение живота получил один человек при атаке дрона ВСУ в Воронеже

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Один человек получил осколочное ранение живота при падении обломков украинского дрона в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, уже в ближайшее время врачи проведут операцию по удалению осколков.
Гусев также уточнил, что всего в результате вражеской атаки повреждены 22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений в Центральном и Левобережном районах. В ближайшее время планируется провести полную оценку нанесенного ущерба.
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