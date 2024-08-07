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Осколочное ранение живота получил один человек при атаке дрона ВСУ в Воронеже

Гусев: при атаке дрона ВСУ в Воронеже пострадал один человек
07 августа 2024, 13:40
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Один человек получил осколочное ранение живота при падении обломков украинского дрона в Воронеже. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«По уточнённой информации, в результате падения обломков БПЛА сегодня пострадал один человек на Ленинском проспекте Воронежа. С непроникающими ранениями он был доставлен в больницу. Жизни пациента ничто не угрожает», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, уже в ближайшее время врачи проведут операцию по удалению осколков.



Гусев также уточнил, что всего в результате вражеской атаки повреждены 22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений в Центральном и Левобережном районах. В ближайшее время планируется провести полную оценку нанесенного ущерба.

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Опубликовано новое видео с разрушениями в Судже после атаки ВСУ
07 августа 2024, 13:45

Фото: iStock/Srdjanns74

В сети появились новые кадры с разрушениями в городе Суджа Курской области после атаки украинских боевиков. Видео опубликовал Telegram-канал «СУДЖА РОДНАЯ».
На ролике можно заметить два одноэтажных дома, у одного из которых сильно повреждены крыша и стены. Второй дом оказался полностью разрушен.




По улице также разбросаны фрагменты зданий и заборов.

Напомним, на сегодняшний день операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается. В российском оборонном ведомстве сообщили, что потери врага составили около 260 боевиков, а также 50 единиц техники. Резервы ВСУ поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы и иных населенных пунктах.

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Волоколамские школьники сшили для участников СВО плащ-палатки
07 августа 2024, 13:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

Волоколамские школьники передали в центр поддержки участников спецоперации и их семей плащ-палатки. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Плащи, которые пригодятся в полевых условиях, сшили учащиеся Волоколамской школы №3 под руководством учителя технологии Ларисы Макаровой. Изделия полностью готовы, их передали сотрудникам центра сбора гуманитарной помощи для отправки нашим защитникам.
«Мы рассказываем ребятам о наших отважных героях. Дети отлично понимают важность поддержки бойцов и всегда с готовностью откликаются на призыв сделать что-то полезное для военных», – рассказала директор школы Вера Бабушкина.
Как отметили в администрации, Волоколамский центр поддержки участников СВО принимает гуманитарную помощь по адресу: г. Волоколамск, Октябрьская пл., д.2А. Это здание бывшего книжного магазина «Подвиг».

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«Разлетается и убивает»: Военэксперт раскрыл, что было в шариках БПЛА, атаковавших Воронеж
Военэксперт Литовкин: в атаковавших Воронеж БПЛА могли быть мины
07 августа 2024, 13:23

Фото: iStock/Dragon Claws

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые утром 7 августа пытались атаковать Воронеж, были начинены поражающими элементами, об этом сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, жители Березовой Рощи, где дрон повредил многоэтажный дом, нашли разбросанные повсюду маленькие железные шарики. По предварительным данным, пострадавших нет.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сказал, что БПЛА начинены поражающими элементами, чтобы при взрыве нанести больший урон территории и людям.

«Все БПЛА начинены таким, чтобы при взрыве поразить. Это металлические шарики, порезанная проволока, чтобы во время взрыва это разлетелось и убило кого-то. Это убивает», — сказал эксперт.

Он добавил, что последствия от таких элементов могут быть разные, в зависимости от того, что находится внутри.

«Если это просто железка, то последствий не будет, а если это суббоеприпасы, то есть маленькие мины, то, конечно, опасно», — сообщил Литовкин.

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Минобороны предоставило последние данные по обстановке в Курской области
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#война
#танки
#смерть
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«Зацепились»: Военэксперт раскрыл, смогут ли ВСУ прорвать границу с РФ под Курском
Военэксперт Литовкин: ВСУ прорвать границу в Курске не хватит сил и техники
07 августа 2024, 13:12

Фото: iStock/Anna_Anikina

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный написал в своем Telegram-канале о том, что ВСУ планируют развивать наступление в Курской области, для этого к границе они подтягивают мощные силы. Обстановка там, по его словам, очень сложная, потому что ВСУ подвозит средства ПВО и РЭБ в район активных боевых действий.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ прорвать границу в Курске не сможет, так же, как и пройти в глубину.
«Если бы у них были шансы, они бы прорвали, а так они не могут пройти никуда в глубину. Им для этого не хватит ни сил, ни боевой техники. И надо понимать, что мы надежно защищаем наши рубежи, поэтому они никуда не прорвутся», — сообщил эксперт.

Он добавил, что ВСУ «зацепились» за населенные пункты, но это не продлится долго.

«Мы уничтожили свыше двух десяток единиц бронетехники и примерно столько же личного состава. А еще у них полсотни раненных, вот они там зацепились за какие-то населенные пункты, но это не надолго», — отметил военный обозреватель.

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В Воронеже при атаке дрона ВСУ повреждены более 20 квартир и 38 автомобилей
07 августа 2024, 12:49

Фото: Telegram-канал А. Гусева

При атаке украинского дрона в Воронеже повреждено 22 квартиры, 38 автомобилей и пять нежилых помещений, также есть один пострадавший. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в мэрии города.
Сейчас на месте падения украинского БПЛА работают спецслужбы, выясняется число поврежденных автомобилей.
«По информации, имеющейся на данный момент, пострадало 38 автомобилей, 22 квартиры и 5 нежилых помещений. По поручению врио главы Воронежа Сергея Петрина на местах главы и сотрудники управ работают с жителями, разъясняют порядок возмещения повреждений», — говорится в сообщении администрации.

При этом уточняется, что оценка нанесенного ущерба будет произведена после окончания работ оперативных служб.

По последним данным, в результате украинской атаки на Воронежскую область пострадал один человек. Он находится в больнице с осколочным ранением живота. Его жизни ничего не угрожает.

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Народный фронт объявил сбор «Защитникам Курской области»
07 августа 2024, 12:48

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

«Народный фронт» объявил сбор «Защитникам Курской области», сообщается в Telegram-канале организации. Уточняется, что под Курском эвакуируют гражданских на фоне активности боевиков ВСУ на региональных границах.
«Танки, бронетехника, ДРГ и спецподразделения элитных войск Украины заброшены на Курск. Народный фронт сейчас занимается организацией помощи жителям районов области. Обязательно расскажем сегодня об этом», — говорится в сообщении.

Накануне утром, 6 августа, боевики ВСУ попытались прорвать оборону около Курской области. ВС РФ отбили атаку. В Минобороны докладывали, что в указанный район отправили дополнительные силы. По словам командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова, ситуацию нельзя считать критичной.

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Минобороны предоставило последние данные по обстановке в Курской области
ВС РФ не допустили продвижение ВСУ вглубь России в Курской области
07 августа 2024, 12:44

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Минувшей ночью подразделения ВС РФ совместно с пограничными органами ФСБ России уничтожали подразделения ВСУ в нескольких районах Курской области у российско-украинской границы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Ударами авиации, ракетных войск, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск на Курском направлении не допущено продвижение противника вглубь территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что резервы противника поражены в районе Басовки, Журавки, Юнаковки, Беловод, Кияницы, Корчаковки, Новой Сечи, Павловки и населенного пункта Городище в Сумской области.

По данным МО РФ, потери противника составили порядка 260 боевиков, а также 50 единиц техники. В числе уничтоженной вражеской техники оказалось семь танков, две САУ ЗРК «Бук М1» и установка разминирования УР-77.

В настоящее время операция по уничтожению украинских боевиков в Курской области продолжается, отметили в ведомстве.

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На Украине испугались последствий атаки ВСУ на Курскую область
Бутусов: есть риск исчерпания ресурсов ВСУ из-за атаки на Курскую область
07 августа 2024, 11:35

Фото: iStock/Sinenkiy

Последствием атаки ВСУ на Курскую область рискует стать исчерпание ресурсов армии до такой степени, что она не сможет отражать новые удары ВС РФ. Об этом в соцсети написал украинский журналист Юрий Бутусов.
Бутусов отметил, что ситуации на других участках передовой для украинской армии и без того трудные, чтобы начинать наступление еще на одном направлении. По словам журналиста, необходимые меры по усилению резервами обороны Мирнограда, Часова Яра, Торецка и других важных населенных пунктов не были приняты.

Бутусов добавил, что также можно сказать и об обеспечении солдат в этих районах боеприпасами и оружием. Аналогичная ситуация с наступлением произошла и в прошлом году, тогда это привело к потере ВСУ Авдеевки, заключил журналист.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ продолжают наступать в Курской области и подтягивают мощные резервы
Военкор Поддубный: ВСУ перебрасывают мощные силы к границе с Курской областью
07 августа 2024, 11:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ планируют развивать наступление в Курской области, для этого к границе противник подтягивает мощные силы. Так пишет военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.
«Ночью противник был активен. ВСУ пытались максимально насытить границу техникой и личным составом. Только один отряд «Анвар» — совсем небольшой отряд крутых наших спецов, парни реально сотворили подвиг, уничтожил за ночь 12 единиц брони противника. Все подтверждено объективным контролем», — написал Поддубный в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ продолжает подтягивать крупные резервы к российской границе, а также подвозит средства ПВО и РЭБ в район активных боевых действий.

Поддубный предположил, что противник планирует развивать наступление в Курской области, чтобы взять под контроль некоторые российские территории. Военкор заключил, что обстановка сейчас там очень сложная.

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